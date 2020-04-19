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В Тюмени засняли на видео избиение пенсионерки в инвалидной коляске

В Тюмени засняли на видео избиение пенсионерки в инвалидной коляске

Житель Тюмени заснял из окна, как женщина избивает пенсионерку, передвигающуюся на инвалидной коляске. Мужчина передал эти кадры в полицию и теперь делом займется участковый.

Сайт 72.ru раскрыл подробности инцидента. Автор видео Антон Зубарев смотрел телевизор дома и услышал крики за окном.

"Женщина называла бабушку "баба Катя", небрежно хватала ее сначала за куртку, а потом ударила. Когда они посадили женщину в коляску, то отвезли ее в третий подъезд, а потом уехали на такси", – пояснил он.

Судя по ролику, пенсионерку как минимум один раз ударили по лицу, а также били по ногам и дергали за одежду. Когда мужчина сделал замечание предполагаемым злоумышленникам, те грубо ответили ему и спешно уехали на такси, оставив женщину во дворе. Их личности будут устанавливать правоохранительные органыю

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По материалам: uposters.ru

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