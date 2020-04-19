В Тверской области суд обязал женщину вернуть займ с 600% годовых

Вадим Карасев

В Тверской области Торопецкий районный суд признал виновной жительницу города Торопец, взявшую займ под 598,6% годовых и затем отказавшуюся его выплачивать. На сайте органа сообщается о взыскании задолженности в полном размере.

Суд установил, что она обратилась с заявкой через интернет. Банк получил ее согласие с условиями договора-оферты и перечислил ей деньги на расчетный счет.

"Однако, воспользовавшись займом, она в оговорённый в договоре займа срок сумму микрозайма и проценты за пользование микрозаймом не возвратила, в связи с чем, образовалась задолженность более семидесяти тысяч рублей, которая состояла из суммы невозвращенного основного долга, начисленных и неуплаченных процентов и задолженности по штрафам/пеням", – заявили в суде.

Согласно принятому решению, женщина ненадлежащим образом выполняла свои обязательства по договору займа. Поэтому с нее были взысканы как долг, так и расходы по оплате пошлины на разбирательство.