Василий Голубев посетил строящийся в Ростове медицинский центр

Вадим Карасев

Глава Ростовской области Василий Голубев и командующий Южным военным округом Александр Дворников посетили стройку многофункционального медцентра, который строится в Ростове-на-Дону по заказу Министерства обороны РФ. В новом медцентре будут лечиться пациенты больные коронавирусом.

На стройке объекта ежедневно трудятся около 900 рабочих, основные работы закончены, и строительство перешло в завершающий этап, сообщается на сайте областного правительства.

Новый медицинский центр рассчитан на сто шестьдесят коек. Отделение реанимации и интенсивной терапии будет рассчитано на 15 инфекционных боксов, созданы десять одноместных боксов. Они будут оснащены современным оборудованием и аппаратами ИВЛ. Аппараты искусственной вентиляции лёгких закупят в количестве 21 штуки.

Губернатор поинтересовался, есть ли какие-то трудности в ходе строительства объекта, на что начальник госпиталя ответил, что несмотря на ограничительные меры, введенные в Ростове из-за коронавирусной инфекции, они не влияют на поставку стройматериалов.

По словам Владимира Кокоева, в новом медцентре будут работать 187 человек, уже частично начались поставки медоборудования, основная часть должна поступить двадцать первого апреля.

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