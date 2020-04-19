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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусомФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По его словам, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных будет стремиться к нулю. «Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», — отметил он.

Как считает специалист, карантинные меры должны длиться не менее четырех недель, поскольку инкубационный период вируса составляет две недели. Он также напомнил, что один инфицированный человек может заразить десятерых.

Вирусолог отметил, что наибольшую опасность для заражения коронавирусом представляют закрытые, плохо вентилируемые помещения.

В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер. Эксперты отметили, что России карантин может закончиться к середине июня или концу июля, поскольку пик заражений придется на начало мая.

По состоянию на 19 апреля, в России зафиксировали 36 793 случая заражения коронавирусом. Наибольшее число инфицированных — в Москве, где выявлено более 20 тысяч случаев заболевания.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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