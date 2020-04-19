Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

Влада Некрасова

Скандалы вокруг семьи Василия Шукшина не только не утихают, но и разгораются с новой силой. Причиной ссор между звездными родственниками по-прежнему является имущество. Дети и внуки не могут поделить квартиры, нажитые легендами советского кино.

Еще недавно бушевал скандал о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала квартиру актрисы в Санкт-Петербурге без согласия старших членов семьи. А теперь выяснилось, что доля Анны в московской четырехкомнатной квартире тоже отошла постороннему человеку.

Роскошные апартаменты на улице Бочкова в столице были подарены за заслуги Василию Шукшину. Унаследовавшая их Лидия Николаевна поделила недвижимость между дочерьми. Мария Шукшина в свою очередь подарила свою долю дочке Ане.

Трегубенко же, на которую стали наседать родные после скандала с питерской квартирой: мол, верни деньги, решила вообще откреститься от собственности. И продала свою долю бывшему возлюбленному. Анна призналась, что ей надоело давление со стороны бабушки и тети. Теперь она надеется, что родственницы оставят ее в покое.

По словам дочери Федосеевой-Шукшиной Ольги, эта новость может нанести огромный вред здоровью актрисы. Ведь та до сих пор не пережила первое предательство внучки, которой ранее всецело доверяла.

«Одну квартиру Аня уже продала. И мама называет это основным ударом, который подкосил ее здоровье. А это маму точно убьет», — уверена Ольга.

Анна продала свою долю за 5 миллионов рублей, тогда как могла выручить 15 миллионов, судя по ситуации на рынке. Однако внучка артистки заявила, что сделала это не ради денег. Трегубенко убеждена — она негласно остается владелицей, а вот официальную отвественность теперь не несет.

«Тетя вела себя, как коллектор. Все время просила отдать квартиру, давила на меня. Бесплатно я не могу взять и отдать все родственникам. Я продала ее, чтобы от меня отстали», — делится Аня.

Поступок девушки не удивил ее двоюродного брата Василия, которому бабушка давным-давно обещала подарить вышеупомянутую жилплощадь.

«Бабушка всегда говорила, что эта квартира будет моей. Раньше это было место, куда всегда можно было прийти — точка опоры, дом. А сейчас все изменилось», — признается сын Ольги Шукшиной.

К слову, Лидия Николаевна ранее переписала на Анну и двухкомнатную квартиру в Финляндии, но родственница пообещала вернуть бабушке подарок. В эфире программы «Звезды сошлись» внучка Федосеевой-Шукшиной передала документы на заграничную недвижимость адвокату.

Юристы отмечают, что сделку еще можно приостановить, ведь Анна нарушила закон, когда не предложила тете выкупить часть квартиры. Теперь Ольга имеет полное право претендовать на первенство в вопросе приобретения квадратных метров, ранее принадлежавших племяннице.

Фото: Legion-Media, кадры из программы «Звезды сошлись»