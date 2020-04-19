Во Франции число умерших пациентов с коронавирусом приблизилось к 20 тысячам

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Во Франции с начала распространения нового коронавируса COVID-19 от инфекции умерли почти 20 тысяч человек, заявил в воскресенье гендиректор Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в стране насчитывается 19 718 человек, умерших в результате заражения коронавирусом.

Он рассказал, что во Франции всё ещё наблюдается медленное отступление эпидемии, однако число госпитализированных всё ещё является очень высоким. Сейчас в больницах остаются 30 610 человек, за день поступило 890 человек. Всего с начала распространения коронавируса было госпитализировано около 80 тысяч человек, из них 36,8 тысячи были выписаны и признаны здоровыми, сообщил Саломон.

По информации санитарно-медицинского агентства Sante publique France, на 14:00 (15:00 мск) во Франции было зафиксировано 112 606 случаев инфицирования.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Испании по меньшей мере 410 человек умерли за сутки от коронавируса. Этот показатель стал самым низким с 22 марта.

Снижение суточного показателя смертей от коронавируса зафиксировали и в Великобритании. Там за последний день умерли 596 человек. В субботу сообщалось о 888 летальных случаях.