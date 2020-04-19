Врач назвал ключевое правило в лечении тяжелой формы COVID-19

Влада Некрасова

Спокойствие пациента является главным условием при лечении коронавирусной инфекции в случае, когда его подключают к ИВЛ, заявил заместитель главного врача городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Борислав Силаев в фильме Антона Красовского для RT.

По его словам, возможны два варианта подключения зараженного к аппарату искусственной вентиляции легких: в сознании и с применением седативных препаратов.