Врач назвал ключевое правило в лечении тяжелой формы COVID-19
Сегодня, 19:28 Влада Некрасова
Спокойствие пациента является главным условием при лечении коронавирусной инфекции в случае, когда его подключают к ИВЛ, заявил заместитель главного врача городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Борислав Силаев в фильме Антона Красовского для RT.
По его словам, возможны два варианта подключения зараженного к аппарату искусственной вентиляции легких: в сознании и с применением седативных препаратов.
По материалам: ria.ru