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Выход впереди. Эксперт описал сценарий с пиком коронавируса в России

Выход впереди. Эксперт описал сценарий с пиком коронавируса в России
Пандемия коронавируса в России сейчас развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями, заявил "Известиям" старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов.

Он отметил, что в первом сценарии болезнь получает широкое распространение. Но во втором уже есть шансы возвращения к привычной жизни к концу июня.

По словам эксперта, в России принимаются релевантные ситуации меры по предотвращению распространения пандемии, а рост заболеваемости носит не экспоненциальный, а субэкспоненциальный характер.


"Это означает, что пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня", – сказал Артур Каримов.

Он напомнил, что помимо подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, есть и "скрытые" носители вируса, которые выступают главной "движущей силой" пандемии. В этом, как отмечается, и заключается сложность моделирования и прогнозирования динамики вируса.


сообщило, что власти Москвы предусмотрят выплаты донорам с антителами на коронавирус.
# Россия
По материалам: ria.ru

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