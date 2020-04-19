Выход впереди. Эксперт описал сценарий с пиком коронавируса в России
Он отметил, что в первом сценарии болезнь получает широкое распространение. Но во втором уже есть шансы возвращения к привычной жизни к концу июня.
По словам эксперта, в России принимаются релевантные ситуации меры по предотвращению распространения пандемии, а рост заболеваемости носит не экспоненциальный, а субэкспоненциальный характер.
"Это означает, что пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня", – сказал Артур Каримов.
Он напомнил, что помимо подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, есть и "скрытые" носители вируса, которые выступают главной "движущей силой" пандемии. В этом, как отмечается, и заключается сложность моделирования и прогнозирования динамики вируса.
сообщило, что власти Москвы предусмотрят выплаты донорам с антителами на коронавирус.