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Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность

Зеленский поблагодарил украинцев и духовенство за сознательность
Президент Владимир Зеленский благодарен главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а также духовенству и верующим за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений во время Пасхальных богослужений. Об этом сообщает Офис президента.

"В этом году на богослужение пришло 130 000 верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Зеленский.

По данным ОП, сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.
По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с руководством областей и полицией о недопущении большого скопления людей. Богослужение в большинстве церквей происходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Отмечается, что в нескольких областях были нарушения. По данным полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 000 граждан.
В 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности – чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений - в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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