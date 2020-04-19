Жириновский призвал бизнесменов поделиться накоплениями с россиянами

Вадим Карасев

Бизнесменам следует передать часть своих накоплений для оказания материальной помощи гражданам РФ в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

"У нас много бизнесменов, у которых миллиарды долларов накоплений. Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам", - написал политик в своем Telegram-канале.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства.

В общей сложности на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.