Звездный Instagram: люди "переодеваются" в подушки, тискают животных и сходят с ума от самоизоляции
Энная неделя самоизоляции (читай в четырех стенах, без вечеринок, дружеских посиделок и шумного общества) дает о себе знать: нервы сдают у всех — и это хорошо видно по инстаграму! От прямых эфиров, челленджей, флешмобов, акций и прочих звездных придумок уже некуда деться — кажется, знаменитости еще никогда не были такими активными.
На борьбу со скукой брошена тяжелая артиллерия: люди переодеваются в подушки, не дают прохода домашним животным, обнажаются чаще и больше обычного и едва ли не лезут на стенку от вынужденной разлуки с реальной публикой, а не виртуальной.
Настя Ивлеева и Арми Хаммер стали сами себе парикмахерами, Кети Топурия во время прогулки в лесу внезапно разделась, Анна Седокова подкинула дровишек хейтерам, ну а Лиза Боярская спокойно готовилась к Пасхе.
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