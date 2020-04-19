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Звездный Instagram: люди "переодеваются" в подушки, тискают животных и сходят с ума от самоизоляции

Звездный Instagram: люди "переодеваются" в подушки, тискают животных и сходят с ума от самоизоляции

Энная неделя самоизоляции (читай в четырех стенах, без вечеринок, дружеских посиделок и шумного общества) дает о себе знать: нервы сдают у всех — и это хорошо видно по инстаграму! От прямых эфиров, челленджей, флешмобов, акций и прочих звездных придумок уже некуда деться — кажется, знаменитости еще никогда не были такими активными.

На борьбу со скукой брошена тяжелая артиллерия: люди переодеваются в подушки, не дают прохода домашним животным, обнажаются чаще и больше обычного и едва ли не лезут на стенку от вынужденной разлуки с реальной публикой, а не виртуальной.

Настя Ивлеева и Арми Хаммер стали сами себе парикмахерами, Кети Топурия во время прогулки в лесу внезапно разделась, Анна Седокова подкинула дровишек хейтерам, ну а Лиза Боярская спокойно готовилась к Пасхе.

Самые интересные снимки — в нашей подборке!


Елена Перминова


Юлианна Караулова


Наталья Ионова и Иван Ургант


Рита Дакота


Елена Темникова


Тимати


Кети Топурия


Настя Каменских


Нюша


Вера Брежнева


Яна Рудковская


Тина Канделаки


Анастасия Решетова


Янис Тимма и Анна Седокова


Настя Ивлеева


Кэти Перри


Арми Хаммер


Холли Берри


Марк Джейкобс


Кайли Дженнер


Эмили Ратажковски


Нина Агдал


Кайя Гербер


Джаред Лето


Джессика Симпсон с дочерью


Джессика Альба с детьми


Дженна Дьюэнн


Люк Эванс


Тесс Холлидей


Ани Лорак


Екатерина Варнава


Дарья Клюкина


Мария Шарапова


Елизавета Боярская


Полина Киценко


Светлана Бондарчук


Елена Крыгина


Виктория Шелягова


Анастасия Шубская


Мэрайя Кэри


Рита Ора


Дрю Бэрримор


Кьяра Ферраньи


Изабель Гулар


Милла Йовович с дочерью
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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