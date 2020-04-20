Александр Мясников: «Последний день рождения отца пропустил из-за первой любви»

Лидия Мартынова

Александра Мясникова называют одним из героических ведущих на российском телевидении. Он ведет программу, оперирует пациентов и ведет общественную деятельность. Но даже у бравого доктора в прошлом есть драматичные истории, которые ему тяжело вспоминать.

Доктор Мясников — один из самых узнаваемых медиков страны. Он ведет шоу на федеральном канале, в рамках которого рассказывает телезрителям о здоровье, методах борьбы с болезнями и общей физической подготовке. Александр Леонидович признается, что его судьба была предначертана с детства, ведь предки еще в позапрошлом веке лечили людей.

66-летний Мясников еще мальчиком знал, что будет заниматься медициной, поэтому читал книжки, слушал рассказы врачей и наставления мамы. В какой-то момент, как и любому молодому парню, ему захотелось свободы и отношений. Вскоре юный Александр стал встречаться с девушкой и бегал к ней на свидания. Однажды ради желанной встречи он пожертвовав даже общением с отцом Леонидом Александровичем.

«Ему было 45 лет, а у меня первая любовь, и я пошел к ней. Позвонил и говорю: «Папа, я сегодня не приду». Он ответил: «Как знаешь». Девушки и след простыл, а я пропустил последний день рождения отца: такие мы дебилы бываем», — сетует сегодня Мясников.

По его словам, он не успел наговориться с отцом и очень корит себя за то, что так поступил. В каком-то смысле он компенсировал эту боль общением с матерью — Ольгой Алиевой, которая умерла в начале этого года. Ей было 92 года.

Мясников признается, что, несмотря на успех в медицинской области, не отказывается от работы в эфире, ведь она дает ему возможность донести свою точку зрения до большого количества людей. «Сколько я могу в день принять: десять, сто, тысячу человек? А телевидение смотрит десятки миллионов — я знаю, что многие уже прислушались к моим тезисам и стали лучше себя чувствовать», — рассуждает врач.

В эфире программы «Когда все дома» Мясников рассказал о главной теме последних месяцев — коронавирусе. Он говорит, что если у вас нет медицинской маски, то можно сделать ее в домашних условиях из бинтов и ваты. А использованную маску можно продезинфицировать: достаточно воспользоваться утюгом, ведь коронавирус погибает под воздействием высоких температур.

Фото: стоп-кадр из шоу «О самом главном», Instagram