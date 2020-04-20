Александра Васильева выписали из Коммунарки

Влада Некрасова

Самочувствие Александра Васильева больше не вызывает опасения у медиков. Именно поэтому ведущего «Модного приговора» отправили домой. В ближайшие недели ему нельзя будет выходить из квартиры, чтобы минимизировать контакты с окружающими.

61-летний Александр Васильев немало напугал поклонников, когда сообщил о своей госпитализации в Коммунарку. У историка моды было двустороннее воспаление легких, температура и кашель — все указывало на коронавирус. Однако несколько проведенных тестов показали отрицательный результат.

Сам Васильев старался не унывать во время лечения: он рассказывал поклонникам о течении болезни и постоянно благодарил медиков. Теперь же выяснилось, что историк моды уже вернулся домой.

«Так как я не имею права выходить в магазин, мне пришлось отправить доверенное лицо, чтобы сделать все закупки, которые мне будут нужны. Врачи «Коммунарки» были настолько внимательны ко мне, приложили столько усилий, чтобы вернуть меня к полноценной жизни. В меня влили массу капельниц, уколов, я принял огромное количество таблеток. Результат отличный могу говорить без кашля, может только голос несколько хрипловат по сравнению с тем, что слышат обычно зрители. Есть энергия, ушла апатия, которая была типична для первых дней пребывания в больнице, когда вам не хочется ни книги, ни музыки. Страха не было, так как я заранее составил завещание», — признался Васильев в эфире программы «Пусть говорят».





Сейчас телеведущий планирует отдыхать дома и продолжать лечение. О том, чтобы вернуться к работе речи пока не идет. Рассказал Васильев и о самочувствии своей коллеги Надежды Бабкиной, которая сейчас тоже проходит лечение.

«Я на связи и с ее гражданским мужем, и с ее концертным директором. Никто их них ее лично не видел, потому что она в инфекционном отделении. Это — госпиталь, поэтому в инфекцию не пускают. Она идет на поправку. По прогнозам через две-три недели ее выпишут», — подчеркнул Васильев.

Ранее многие фанаты обвиняли Бабкину в том, что именно она заразила Васильева коронавирусом. Напомним, что артистку госпитализировали еще первого апреля, но родственникам долго удавалось скрывать эту информацию. Самочувствие певицы оставалось крайне тяжелым, но сейчас сразу несколько ее знакомых сообщают об улучшениях.

Ситуация с коронавирусом в России остается очень тяжелой. Количество зараженных продолжает расти, а некоторые аналитики уже сообщают, что режим самоизоляции будет продлен до середины мая.

Фото: Legion-Media, Instagram