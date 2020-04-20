Алисия Сильверстоун рассказала об издевательствах после выхода фильма "Бэтмен и Робин": "Над моей фигурой смеялись"

Вадим Карасев

Фильм Джоэла Шумахера "Бэтмен и Робин" (Batman & Robin), вышедший на экраны в 1997 году, был далеко не самым любимым киноопытом актрисы Алисии Сильверстоун, которая сыграла в нем Бэтгерл. В новом интервью The Guardian 43-летняя Сильверстоун вспомнила, как пресса обсуждала ее фигуру после выхода фильма на экраны.Они смеялись над моей фигурой. Было обидно, но я знала, что все эти люди ошибаются в своих оценках. Меня не смущали их комментарии, потому что знала, что смеяться над чужим телом — это неправильно, — вспомнила то время актриса.





Алисия Сильверстоун

За роль в фильме Шумахера ей присудили антипремию "Золотая малина" в номинации "Худшая женская роль второго плана". И хотя сейчас она утверждает, что критика ее не задевала, после фильма "Бэтмен и Робин" она, как сама говорила, "долго не любила работать в кадре". А вернула ей профессиональную уверенность в себе роль в театральной постановке по пьесе Дэвида Мэмета.Моя фигура осталась прежней, как и дело, которое я любила. Просто мне нужно было найти способ остаться актрисой, что я и сделала, — сказала Алисия Сильверстоун.





Алисия Сильверстоун (в центре) в кадре из фильма "Бэтмен и Робин"