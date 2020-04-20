Американская нефть оказалась абсолютно никому не нужна

Вадим Карасев

Фото: Angus Mordant / Reuters

Из-за нарастающих проблем со спросом и переполненностью нефтехранилищ американский сорт нефти WTI с поставками на май опустилась ниже 1 доллара за баррель. Это рекордно низкий показатель в истории, он означает, что сырье стало абсолютно никому не нужно, сообщает Reuters.

Торговля этим биржевым инструментом заканчивается во вторник, 21 апреля, а июньские фьючерсы остаются выше 22 долларов за баррель, то есть торгуются на рыночном уровне.

Как отмечает агентство, сейчас нефтяные трейдеры пытаются любым способом избавиться от майских бумаг, перебрасывая их друг другу как «горячую картошку», потому что понимают ожидающиеся проблемы с их исполнением. Они спровоцировали также самое сильное однодневное падение в биржевой истории — почти в 20 раз.

До окончания торгов стоимость WTI может упасть до нуля или даже отрицательных значений. Ведь на спотовом рынке некоторые техасские компании уже продают нефть по 2 доллара.

Уникальность ситуации связана с тем, что биржевые трейдеры привыкли иметь дело с «бумажной» нефтью, то есть не сталкиваются с физическими проблемами. Но резкое снижение экономической активности из-за эпидемии коронавируса привело к тому, что владельцы майских фьючерсов не могут рассчитывать на спрос. А это значит, что они окажутся владельцами реальной нефти, от которой невозможно избавиться и хранение которой стоит больших денег.

Власти США не имеют возможности законодательно повлиять на уровень добычи, а американские компании не могут согласовать снижение, так как такой сговор может грозить для них штрафом. В Белом доме пытаются найти способ решить проблему, в том числе начать платить компенсации за ограничение добычи под видом закупки нефти в стратегический запас.