Археологи подтвердили гипотезу появления человека на севере Западной Сибири

Влада Некрасова

Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН и Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева в коллаборации с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН проводят совместные исследования по проверке гипотезы миграции палеолитического человека из Предуралья на территорию Нижней Оби и ее возможного заселения начиная с 60 тыс. лет назад. Качественно собранная палеонтология, сбор находок и артефактов, анализ срезов говорят о том, что исследуемая территория в период палеолита была благоприятной для жизни человека рода homo. Промежуточные результаты опубликованы в журналах Stratum и «Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий».

«До недавнего времени считалось, что север Оби, современная территория, расположенная севернее Ханты-Мансийска, 15—25 тыс. лет назад была покрыта ледником, а южная часть затапливалась ледниково-подпрудным озерным бассейном. Но находки мамонтов в районе так называемого Мансийского озера показали, что оледенения не было, а значит, здесь было место, в отличие от покрытой льдом Русской равнины, и все условия для расселения человека», — сообщил заведующий лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Иван Зольников.

По словам специалиста, на территории севера Западной Сибири в исследуемый период была сухая и теплая перигляциальная степь (тундростепная зона с травой), где обитала обильная мегафауна, а значит, и человек.





«Попасть из Предуралья в низовья Оби палеолитический человек мог по сквозным долинам через Уральский хребет. С помощью цифровой модели рельефа мы выделили сквозные долины через Урал с плоскими широкими днищами, пригодными для длительных путешествий семейных групп палеолитических людей, включающих стариков и детей: три магистральных миграционных пути и шесть второстепенных», — отметил геолог.

Гипотеза специалистов заключается в том, что на севере Западной Сибири человек мог обитать уже 60 тыс. лет назад. Исследования проходят в рамках проекта «Геохронология и палеогеография долины Нижней Оби позднего плейстоцена в контексте ее заселения палеолитическим человеком», поддержанного грантом Российского научного фонда.

«Начиная с 2016 года мы находим подтверждения этой гипотезе и надеемся, что со временем она станет теорией, описывающей заселение человеком Нижней Оби в эпоху палеолита, — пояснил научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Антон Выборнов. — Гипотезу подтверждают найденные артефакты, датированные почвы и плейстоценовая фауна. До нашей экспедиции на Нижней Оби было две датированные находки фауны, мы увеличили это количество в десятки раз. Апробировав методику поиска, мы поняли, что должны расширяться — необходимо отходить от основного русла реки, выходить на водоразделы, исследовать пути выхода человека на магистральную Обь, те самые сквозные долины».

Датировка почв и останков мегафауны, найденных в экспедиции, проводилась на уникальной научной установке «Ускорительный масс-спектрометр». Как отмечает Антон Выборнов, благодаря полученным результатам у археологов набралась определенная последовательность в датах, появилась статистика.

«В том, что на территории Нижней Оби были мамонты, а значит, мог быть и человек, — нет открытия, это известно. Открытие в том, что теперь есть серия датированных палеонтологических находок, благодаря которым мы можем увидеть динамику распространения мамонтовой фауны, более того, на отдельных бивнях с установленным возрастом мы встречаем и следы воздействия человека», — добавил Выборнов.

«Археологи оперируют относительными датами, а метод радиоуглеродного датирования на ускорительном масс-спектрометре (УМС) позволяет получить абсолютный возраст объекта — в этом наш вклад в данное исследование», — уточнил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Сергей Растигеев.

Как отмечают исследователи, хотя находки и доказывают существование на данной территории палеолитического человека, они остаются вне контекста. Чтобы говорить о теории заселения Нижней Оби человеком, специалисты должны найти палеолитическую стоянку. К сожалению, все, на данный момент собранное учеными, обнаружено на прибрежных берегах, куда находки со временем смывает вода, то есть они «выпадают» из своего культурного слоя.

«Теперь мы уже не ищем факты существования здесь человека. В 2016—2019 годах были найдены артефакты, относящиеся ко времени палеолита, собрано множество костей четвертичной фауны, которая говорит, что млекопитающие жили на этой территории, а за ними, естественно, ходили люди. Мы понимаем, что эта территория — не белое пятно, — объяснил старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Александр Постнов.

По его словам, теперь необходимо найти контекст, например очаг, разбросанные вокруг него инструменты, своего рода палеолитическую стоянку, либо же утилизированный человеком скелет мамонта.

«Нам нужно что-то об их жизни», — сказал он.

Данный проект охватывает очень большую и сложную территорию. По словам старшего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН доктора исторических наук Антона Анойкина, специалистам приходится изучать за короткое северное лето участки протяженностью несколько сотен километров в крайне непростом регионе.

«С одной стороны, субарктическом, с другой — субконтинентальном, где-то граничащем с горами Урала, а где-то — с болотами Васюганья. Проанализировать этот регион и дать оценку в плане заселения его древним человеком, описать здесь культуру населения в каменном веке специалисту одного профиля не под силу. Тут нужно объединение работ исследователей разных научных направлений, только так можно выработать полноценную рабочую гипотезу и получить реальные результаты», — рассказал Анойкин.