Ближе к Голливуду: Селена Гомес купила роскошный особняк за 4,9 миллиона долларов

Лидия Мартынова

Скоро певица планирует отмечать новоселье — не так давно она приобрела недвижимость в Лос-Анджелесе, по соседству с актером Вином Дизелем. Новый дом Гомес расположен в одном из крупнейших районов города — долине Сан-Фернандо.

Это не первая недвижимость 27-летней Селены Гомес в пределах Калифорнии: известно, что у певицы есть еще два особняка. Кроме того, до недавнего времени артистка владела жильем в Техасе, однако продала его за 2,7 миллиона. Теперь же Селена решила переехать поближе к Голливуду, в место, где находятся павильоны известных киностудий.

Шикарные апартаменты общей площадью в 350 квадратных метров обошлись звезде в крупную сумму — 4,9 миллиона долларов. Известно, что интерьер дома выполнен в средиземноморском стиле. Внутри шесть спален и 11 ванных комнат, также в особняке есть две детские.

Все пространство внутри особняка буквально залито светом благодаря панорамным окнам. Особый уют создают два камина — в гостиной и на кухне. Помимо этого, на новой жилплощади Гомес сможет пользоваться залом для йоги, массажным кабинетом и тренажерным залом. На прилегающей территории расположены фонтаны, искусственные водопады и большой бассейн.

Напомним, что недавно Гомес призналась, что страдает от психического заболевания. Врачи диагностировали у певицы биполярное расстройство, которое доставляет ей дискомфорт в жизни. Знаменитость испытывает частые смены настроения и тревожность, которая является «бичом» этого заболевания.

«Если я владею информацией, это не пугает меня, а помогает. Когда я была помладше, то боялась грозы, и мама купила мне всевозможные книги о грозах, сказав: «Чем больше ты будешь узнавать о них, тем меньше будешь бояться». Это сработало», — заявила ранее артистка.

Впервые о нарушенной психике Гомес заговорили несколько лет назад, когда у нее была диагностирована волчанка. На этом фоне у Селены начались панические атаки. В 2017 году девушке пришлось перенести трансплантацию почки, после чего она оказалась в психиатрической больнице. Сейчас артистка чувствует себя лучше, ее карьера пошла в гору. Судя по всему, в связи с этим звезда и решила порадовать себя новым домом.

Фото: Getty Images, Legion-Media