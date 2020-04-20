Блокбастер мирового закулисья: «Осторожно, тест на COVID-19 заражен!»

Влада Некрасова

31-го марта популярная британская газета «Телеграф» (The Telegraph) сообщила шокирующую новость, которая вышла под заголовком «Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19». Согласно этой статье 30-го марта люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из США.

Eurofins также сообщили об обнаружении коронавируса и некоторыми другими посредническими компаниями, так же получающими свои тестовые наборы из-за океана. При этом фирма воздержалась назвать своих поставщиков, производящих зараженные товары. Видимо, у руководителей фирмы инстинкт самосохранения взял верх, и они решили ограничиться снятием с себя роли соучастников в распространении смертельного вируса таким коварным способом…

Как бы то ни было, данная новость должна была бы вызвать в обществе не только всеобщий шок и возмущение, но и обернуться международным скандалом и стать причиной масштабного уголовного расследования. Однако этого не произошло и скорее всего не произойдет.

С момента публикации этой статьи прошло уже более двух недель. Тем не менее шокирующую новость решили обойти стороной как международные, так и национальные мейнстрим медиа. В своем недавнем интервью Джон Ньютон, руководитель британской правительственной группы по тестированию граждан на Covid-19, не стал даже упоминать об этом серьезном инциденте. Более того, он заявил о намерении Соединенного Королевства отказаться не от американских, а от китайских тестов, которые уже имеются в их распоряжении в количестве 3,5 миллиона! Он попытался объяснить это решение их «низким качеством»…

Вы спросите, почему так происходит? А вот подумайте почему. Не бойтесь допустить даже самую конспирологическую версию — и вы будете близки к истине…­

Последнее время я часто задавался вопросом, почему в таких странах, как Италия и Испания, население которых вот уже полтора месяца сидит в условиях жесткого карантина, смертность от Covid-19 никак не идет на убыль? За все это время количество летальных исходов в этих странах колеблется в пределах 500−800 в день! А ведь согласно мнению самых уважаемых специалистов, инкубационный период Covid-19 составляет в среднем 14 дней. Если это так, тогда с каким бы опозданием люди бы ни были загнаны в условия домашней изоляции (на что, кстати, все еще ссылаются наивные обыватели), то через две недели должен был бы наблюдаться резкий спад показателя смертей от коронавируса. Но почему-то этого не происходит.

Вот теперь, кажется, мы получили разгадку этого таинственного феномена: по всей видимости, людей непрерывно заражают с помощью тестов на Covid-19! На сегодняшний день в отношении некоторых стран именно данная версия выглядит наиболее логичной и правдоподобной. С уверенностью можно добавить, что этот список сейчас пополнился такими странами как Франция, Великобритания и США. В пользу этой версии теперь говорят конкретные факты: тесты заражены в очень крупных масштабах, а власти тем не менее практически не проявляют никакой обеспокоенности по этому поводу.

Вы скажете, что это теория заговора! Заговор или не заговор — назовите, как хотите, но это точно не теория! Теория перестает быть теорией, как только она подтверждается фактом, каким бы неожиданным или невероятным он ни оказался. И в данном случае произошло именно это.

Я не берусь утверждать, что во всех странах тесты на коронавирус заражены. Если есть страны, которым удается отказаться от помощи милосердствующих заокеанских поставщиков и разработать свои собственные сертифицированные на безопасность тесты, то дай Бог! А если у каких-то стран нет такой возможности и они решили воспользоваться щедростью подобных «филантропов», давно преуспевших в лабораторных экспериментах с этими же вирусами, тогда нам остается только молиться за судьбу их граждан…

На этом месте будет уместно напомнить читателям некоторые важные факты о данном вирусе. Несмотря на то, что термин «коронавирус человека» в медицинском языке появился еще в 1931 году, сам вирус (т.е. один из его видов — HCoV-229E) был впервые выделен у человека только в 1965 году. До недавнего времени специалисты не осмеливались вторгаться в генную структуру коронавируса, дабы случайно не выпустить из бутылки какого-нибудь сверхопасного неуправляемого джина.

Однако к этому времени накопилось уже немало косвенных и прямых доказательств того, что США и некоторые их союзники давно ведут лабораторную работу по приобретению новых штаммов не только коронавируса, но и многих других видов опасных болезней. Американцы в этом вопросе обезопасили себя еще и тем, что в 2001 году отказались подписать протокол к Конвенции о запрещении биологического оружия, предусматривающий механизмы взаимного контроля. А это означает, что проверить исполнение Вашингтоном условий данной Конвенции с помощью международно-правовых средств не представляется возможным. И тут возникает резонный вопрос: зачем американцам нужен был такой иммунитет от проверок — может быть, им есть, что скрывать?

Тем временем, в 2015 году становится известно, что британский научно-исследовательский институт Пирбрайт, имеющий свои лаборатории в том числе в США, путем генной инженерии создал новую мутацию коронавируса! Пирбрайт запатентовал её в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности под патентным номером «WO 2016/012793 Al» 28-го января 2016 г. На сайте патентного бюро зарегистрированное «изобретение» черным по белому записано как «коронавирус». В его описании, в частности, говорится:

«Настоящее изобретение относится к живому аттенуированному (со сниженной патогенностью — прим. переводчика) коронавирусу… содержащему мутацию в нескольких неструктурных белках nsp -10, nsp-14, nsp-15, или nsp-16».

Далее в этом же абзаце, касательно потенциальной перспективы использования этого вируса, утверждается следующее:

«Данный коронавирус может быть использован в качестве вакцины для лечения и / или профилактики заболевания, такого, как инфекционный бронхит, у СУБЪЕКТА».

На 50-й странице патентного документа касательно методов применения вируса, в частности, говорится:

«Способ применения: как вакцина или применение согласно пунктам 21, 22 или 23, когда заболевание представляет собой инфекционный бронхит (IB)… Способ введения (коронавируса) выбирается из группы вариантов, состоящей из метода применения глазных капель, интраназального введения (через нос — прим. переводчика), через питьевую воду, через инъекцию…»

Вам это описание ни о чем не говорит? Врачи предупреждают нас: коронавирус может попасть в организм через глаза, нос, рот, и… Да, про инъекцию еще не говорят, но она тоже скоро появится, если мы позволим…

Получается, что уже в 2015 году институт Пирбрайт, подавая на оформление патента, был абсолютно уверен, что им же изобретенный коронавирус может быть применен в виде вакцины против инфекционного бронхита! Но инфекционного бронхита у людей или у животных? На этот важный вопрос в упомянутом документе дается весьма смутный ответ: «СУБЪЕКТА»! А субъектом можно назвать как человека, так и животное.

Отсюда возникает еще один вопрос: если вы умудрились с помощью генной манипуляции снизить патогенность вируса, логично было бы предположить, что при этом вы научились усиливать его патогенность. Ведь было бы глупо научиться закрывать замок, не научившись при этом его открывать, разве не так?

Следовательно, получается, что активисты, давно наблюдающие за деятельностью подобных лабораторий, не совсем уж безосновательно выражают подозрение в их возможной причастности к нынешней пандемии. Что касается конкретно Пирбрайта, данная ЧАСТНАЯ контора, как ни странно, финансируется самыми солидными структурами, такими, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейская Комиссия, Государственный научно-исследовательский совет по биотехнологиям и биологическим наукам Великобритании, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и т. д.

После того, как его название начало фигурировать в обсуждениях в связи с нынешней пандемией, 25-го марта на странице Пирбрайта появилась следующая заметка:

«Ранее Пирбрайт никогда не проводил исследования на коронавирусах человека, но сейчас мы тесно сотрудничаем со многими другими научными и медицинскими организациями, чтобы коллективно разработать способы контроля и предотвращения Covid-19 для защиты здоровья людей…»

Но, минуточку, вас ведь никто не обвиняет в исследованиях на коронавирусах человека; вас подозревают в том, что скорее всего это и есть вы, кто создал мутацию животного коронавируса, способную заразить человека! Ведь вы на самом деле создали мутацию! Но почему-то сейчас упорно не хотите говорить об этом факте, и не хотите, чтобы другие говорили.

Тем временем, на 9-ой странице документа по патенту, опубликованном еще 23-го июля 2015 года, Пирбрайт открыто признает тот факт, что подобную мутацию, которую они приобрели, могут извлечь из многих других видов коронавируса, в том числе из альфа-коронавируса, такого как TGEV; бета-коронавируса, такого как MHV; или гамма-коронавируса, такого как IBV.

Другими словами, это означает, что Пирбрайт уже тогда был способен произвести мутацию в таких видах животного коронавируса, называемых на медицинском языке «трансмиссивный коронавирус гастроэнтерита» (TGEV), «коронавирус мышиного гепатита» (MHV) и «инфекционный бронхиальный коронавирус» (IBV). Не слишком ли далеко зашла данная лаборатория в искусстве манипуляции коронавирусами?!

Но странности на этом не заканчиваются. Каким-то удивительным образом Европейское патентное бюро решает одобрить патент на изобретение Пирбрайта, заявленное еще в июле 2015 года, непосредственно перед вспышкой нынешней пандемии — 20-го ноября 2019 года! Совпадение? А буквально перед этим, 18-го октября 2019 года, один из спонсоров Пирбрайта, миллиардер Билл Гейтс, совместно c американским Центром безопасности здравоохранения имени Джонса Хопкинса и Всемирным экономическим форумом организует специальное мероприятие (ВНИМАНИЕ!) по подготовке к возможной мировой вирусной пандемии! Тоже совпадение?

На данном мероприятии, проведенном в Нью-Йорке под странным кодовым названием «Событие 201» (Event 201), участники разыграли симулятивный сценарий ситуации с вирусной пандемией, в котором, ПО ИХ ПЛАНУ, должно было умереть до 65 миллионов человек по всему миру в течение 18 месяцев! Как вам такой план?

Почти в это же время, в конце октября 2019 года, 172 американских военных отправляются в китайский Ухань для участия в VII Всемирных летних военных играх. А спустя три недели после завершения игр, из этого же китайского города начинается вспышка эпидемии коронавируса! Опять совпадение? А другая «аномалия», связанная с этими играми, заключалась еще и в том, что американцы, за последние годы стабильно занимавшие призовые места, в этот раз оказались вдруг аж на 35-ом месте! Вот и вопрос: действительно ли они приехали туда соревноваться или все-таки выполнять какие-то другие задания?

Китайские власти не поверили таким совпадениям. Чуть позже, 12-го марта, пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь прямым текстом обвинил американцев в возникновении коронавируса в Китае.

Проходит еще пару недель и вот слова китайского дипломата подтверждаются вещественными доказательствами: европейские компании-поставщики заявляют, что в их тестовых наборах на Covid-19, получаемых из США, обнаружены коронавирусы! Может быть, это тоже совпадение?!

Тем не менее, на Западе никто из властей не бьет тревогу. Никто не призывает к расследованиям. Наоборот, через два дня после этой новости самообъявленный «спаситель человечества» Билл Гейтс в своем интервью американской телепрограмме Daily Show выдвинул идею о поголовном тестировании людей на коронавирус, дабы «обеспечить их безопасность». По его словам, после этого должна последовать всеобщая вакцинация по всему миру!

Его идею, наряду с некоторыми другими чиновниками, подхватил и Энтони Фаучи — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. А это тот самый Фаучи, переживший пять американских президентов в роли их советника по здравоохранению, при котором количество обязательных вакцин для несовершеннолетних за период с 80-х по текущее время увеличилось с 7 до 74! И, как ни странно, за это же время население США превратилось в самую больную нацию в мире по многим видам болезней. В частности по таким, как аутизм, депрессия, астма, альцгеймер и т. д. К примеру, если в 80-е годы в США количество аутистов было всего 1 к 10 000, то ныне этот показатель равняется 1 к 54! Как вам таковы «плоды» вакцинации? За это время количество страдающих от депрессии детей до 18 лет увеличилось с 2 до 25,1 человек на каждый 100! Таким образом, людей искусственными методами превращают в ходячие мешки с болезнями, чтобы их беды превратить в постоянный источник прибыли, а заодно держать их в жестких уздах.

С позиции такого рода людей, как Гейтс и Фаучи, вышеупомянутая идея в каком-то смысле звучит вполне логично: сначала заразить как можно большее количество населения с помощью самих тестов, но и не только с их помощью, а потом прийти к людям в роли «спасителей» со своими шприцами, заполненными уже другими сюрпризами…

В том, что вакцину «изобретут», нет никаких сомнений. Ведь в патентном документе института Пирбрайт еще в 2015 году написали, что изобретенный ими вирус уже тогда был готов для применения в виде вакцины! Или они уже сами об этом забыли? Тогда сделаем вид, что мы тоже забыли и поверили словам г-на Гейтса, заверившего на днях:

«Уже семь НАШИХ компаний работают над вакциной!»

Об этом говорит человек, который в своих публичных лекциях, ничуть не заикаясь, подчеркивает необходимость уменьшения населения Земли. При этом речь идет о далеком от медицины человеке, не имеющем никакого медицинского образования, но активно финансирующем испытания всевозможных новых видов вакцин на детях третьего мира. Это тот «филантроп», эксперименты по вакцинации которого стали причиной увечья и смерти многих детей в таких странах, как Чад, Кения, Бутан, Бангладеш, Пакистан, Индия, Шри-Ланка и т. д., что привело к расследованиям. А в Индии против него все еще открыто судебное дело…

Мы имеем дело с частным бизнесменом, в буквальном смысле подкупившим Всемирную организацию здравоохранения ООН: его ежегодные «добровольные пожертвования» на поддержку ВОЗ по сумме уступают только доле, выделяемой самими США! Это означает, что данное частное лицо в состоянии заставить такую солидную и важную организацию, отвечающую за здоровье населения всего мира, играть под свою дудку! Но его ли это дудка? Или это дудка намного более могущественной силы, стоящей за ним и замышляющей невообразимо коварные планы?

Да, это конфликт интересов. Да, это противоречит основополагающим принципам самого ООН о независимости и непредвзятости. Однако жалобы и возмущения по этому поводу всевозможных организаций и активистов никак не могут заставить ВОЗ отказаться от этого… подкупа. Хотя чему тут удивляться, если руководящей должности этой организации не мог удостоиться никто, кроме Тедроса Гебрейесуса, бывшего министра иностранных дел Эфиопии, человека, обвиненного у себя в стране его политическими оппонентами не только в масштабной коррупции, но и в геноциде…

Истинную причину недавнего решения президента Дональда Трампа по поводу прекращения финансирования ВОЗ нужно искать именно в этом контексте, а не в том, как его преподносят простым обывателям…

Скандально известный фонд Билла Гейтса, помимо прочего, является еще и источником финансирования всевозможных биологических лабораторий, занимающихся разработкой вакцин. Но и не только. Среди них, в том числе, есть институты, открыто ратующие за чипирование людей! Один из них — это Массачусетский технологический институт (MIT).

Данный институт в своей недавно опубликованной статье (от 19.12.2019) «Хранение медицинской информации под кожей» открыто хвалился своими достижениями в области перспективного чипирования людей с помощью вакцины! Эти чипы, размером с микроскопические пылинки, разработчики называют «квантовые точки» (quantum dots). В статье рассказывается о том, как эти «квантовые точки» можно спокойно ввести в тело человека с помощью обычных медицинских шприцов. А дальше, как вы сами понимаете, их можно использовать в любом качестве, как запрограммируешь. И это все финансируется в том числе из фонда Билла и Мелинды Гейтс.

К примеру, в феврале 2017 года г-н Гейтс выделил из своего фонда $ 17,6 млн Массачусетскому технологическому институту (MIT) на разработку и производство ВАКЦИН! Информация об этом все еще висит на официальном сайте института под заголовком «Массачусетский технологический институт предпринимает грандиозный вызов для инноваций в глобальном производстве вакцин». Естественно, возникает вопрос: при чем тут технологический институт и вакцины? А вот при том, что у этого института, как они сами признаются, есть, чем заправить вакцины, — квантовые чипы!

Я бы особо не застревал на этих квантовых чипах, как на потенциальной угрозе человечеству, если бы у меня на руках не были копии судебных документов некоторых американцев, в телах которых оказались подобные чипы без их ведома. И вся эта история относится к периоду до 2015 года! Но это уже тема для отдельного разговора.

Тем временем вопрос о грядущем чипировании людей стоит вполне серьезно. Этот план черным по белому обозначен в том числе на страницах проекта ID2020. Данный проект, запущенный еще в 2016 году как партнерство пяти крупных американских компаний, по-другому называется «Альянс ID2020». Цель «Альянса» такова: начиная с 2020 года, запустить по всему миру процесс ЦИФРОВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ людей. Что это значит? Под этим термином авторы проекта имеют в виду именно внедрение в тела людей так называемых «цифровых сертификатов», т. е. электронных чипов.

Главными драйверами этого проекта являются такие мега-организации, как Майкрософт, Фонд Рокфеллера и GAVI. Исходя из их основного направления деятельности, нетрудно догадаться о роли каждого из них в рамках проекта ID2020. Майкрософт, конечно же, отвечает за разработку электронных «комплектующих» в виде нано-чипов; Рокфеллеры, как монополисты фармацевтической отрасли США, отвечают за разработку «лекарств» для вакцин; а GAVI, как одна из лидирующих в мире компаний по вакцинации, отвечает за практическое осуществление массового чипирования с помощью вакцины. Как мы видим, подготовлены они вполне основательно.

И вот когда на пике нынешней пандемии, 13-го марта, Билл Гейтс вдруг покидает совет директоров Майкрософта якобы для того, чтобы «уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности», становится понятно, что наступил долгожданный час для охотника за душами… И он серьезно взялся за осуществление своей миссии…

Ныне осведомленные люди находятся в ожидании разного рода подвоха со стороны подобных закулисных сил и пытаются не пропустить подаваемые ими знаки. 18-го марта многие люди неспроста остро отреагировали на очередное «откровение» Билла Гейтса во время ответов на вопросы подписчиков в социальной группе Reddit. В частности на вопрос о том, каких перемен стоит ожидать в ближайшем будущем, Гейтс ответил:

«В конечном итоге у нас будут определенные ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, показывающие, кто выздоровел, или кто недавно прошел тестирование, или кто получил вакцину, когда она у нас появится».

То есть люди, мало-мальски знакомые с контентом проекта ID2020, прекрасно понимают значение термина «цифровой сертификат», употребленного Биллом Гейтсом. Речь как раз идет о цифровых чипах. Естественно, на просторах интернета это спровоцировало очередную волную дискуссий на тему всемирного заговора. Но это было еще полбеды. Очень скоро люди получили наглядное подтверждение своей теории, как только их посты на данную тему стали исчезать из социальных сетей. Так называемые «независимые наблюдатели за фактами» (fact checkers), нанятые интернет-сайтами, увидели в этих постах фейковые новости и решили их своевольно блокировать.

Как ни странно, многие западные мейнстрим СМИ единым фронтом поддержали эти карательные меры, принятые против свободы слова. И мы в очередной раз стали свидетелями того, как финансируемые теми же закулисными силами так называемые «независимые наблюдатели» и «беспристрастные журналисты» раболепно исполняют роль полиции мыслей. Мы в буквальном смысле имеем дело с карательными структурами, занимающимися поиском и обезвреживанием «мыслепреступников» подобно тому, как было описано Джорджем Оруэллом в его антиутопическом романе «1984». Нас открыто пытаются учить тому, как «можно» мыслить, а как «нельзя». При этом вся эта практика идет вразрез со всеми действующими конвенциями и законами о свободе слова и СМИ. Однако все это сходит с рук тем, кто взял на себя роль «Министерства Правды». Ведь каких-то пять-шесть лет назад никто даже представить себе не мог такую ситуацию на Западе. Но она наступила вопреки всем законам и успокаивающим обещаниям властей. Трудно себе представить, какие сюрпризы ожидают нас в ближайшем будущем.

Наблюдая за тем, как разыгрывается нынешний «блокбастер Covid-19», невольно убеждаешься в том, что «сценаристы» не собираются убирать его из нашей повседневной жизни, не добившись своих коварных целей. Основная их цель состоит из нескольких далеко идущих задач. Среди прочих, самые основные — это уменьшение населения планеты; исключение из оборота наличных денег и привязывание средств существования людей к электронному пульту правителей; свержение «неугодных» лидеров конкретных стран с помощью голодного бунта (включая нынешнего президента США); усиление долговой зависимости стран мира перед шайкой крупных финансовых структур Запада в самых драконовских условиях; полное лишение политического и экономического суверенитета большинства стран мира и подчинение их единому центру управления; установление тотальной цензуры не только над всеми СМИ, но и над социальными сетями, частными страницами, телефонными приложениями и т.д; и осуществление всеобщего чипирования легализованными или конспиративными методами с целью полного контроля над сознанием, поведением и жизнедеятельностью людей.

Навязать этот сценарий всем странам мира, конечно же, не представляется возможным. Данная тенденция в конечном итоге может привести к новому переделу мира с жесткими геополитическими и экономическими границами. Страны тесно объединятся вокруг нескольких центров сил в лице таких стран, как США, Россия, Китай… Это будет в каком-то смысле напоминать геополитическую карту мира, описанную в том же романе Джорджа Оруэлла «1984».

Сценарий с единым мировым правительством придуман не сегодня. Сегодня он в очередной раз вернулся на повестку дня и начал звучать из уст тех же англо-саксонских политиков и политтехнологов. Нужно просто внимательно прислушаться к их риторике и суметь вовремя расшифровать их «птичий язык», особенно в эти дни…

И нужно понять, что ничего благородного и гуманного ожидать от этих людей не приходится. Достаточно чуть внимательнее изучить их прошлое и то, с какими проектами и планами они подошли к этому поворотному моменту нашей жизни. За каких бы «филантропов» они себя ни выдавали, в действительности это не те люди, которые потратили хотя бы копейку на по-настоящему гуманное дело. Как только вы поймете, что все так называемые фонды Сороса, фонды Клинтона, фонды Гейтса и т. д. — это всего лишь общаг шайки, создаваемый за счет совершенно посторонних средств, пропитанных кровью простых людей для осуществления очередных античеловечных замыслов, но замаскированных под «филантропию» и «гуманизм», то вы поймете реальный сценарий игры.

Есть такой замечательный афоризм: «Если пешки решат не ходить, то игра на шахматной доске не состоится». Закулисные силы над нами имеют столько силы и власти, сколько мы им позволяем иметь. Сила, которая способна оборвать их бесчисленные веревочки, с помощью которых они заставляют нас плясать под выгодную им мелодию, — это знание, осведомленность и воля.

Мурад Рахимов