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Большинство школьников в Великобритании не явились на онлайн-уроки

Большинство школьников в Великобритании не явились на онлайн-урокиФото: Christopher Furlong / Getty Images

Как минимум две трети школьников в Великобритании не явились на уроки после перехода на онлайн-обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Только 19 процентов учеников государственных начальных школ, 22 процента средних школ, 51 процент учащихся начальных классов частных школ и 57 процентов старшеклассников приняли участие в онлайн-обучении.

Несмотря на то что многие родители выкладывают фотографии детей, сидящих с ноутбуками во время учебы, у большой части школьников нет возможности участвовать в занятиях, отмечает Daily Mail. Это связано в том числе с тем, что у некоторых семей нет не только нужной техники, но даже хорошего интернет-подключения.

Министерство образования Великобритании уже пообещало раздать бесплатные ноутбуки и планшеты детям из бедных семей. Однако эти меры могут не спасти ситуацию: учителя и родители опасаются, что после отмены карантина большая часть школьников будет отставать в учебе.

По последним данным, в Великобритании более 120 тысяч зараженных коронавирусом. 16 тысяч погибли, а 1,9 тысячи вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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