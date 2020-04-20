Бывшая жена Степана Меньщикова: «Готова прийти на проект вместе с детьми»

Лидия Мартынова

Степан Меньщиков и Евгения Шамаева давно развелись, но прилюдные разборки устраивают до сих пор. Сейчас шоумен находится на проекте «ДОМ-2», куда в ближайшее время может прийти и его экс-избранница.

Активности 42-летнего Степана Меньщикова можно только позавидовать. Легендарный участник «ДОМа-2» за последние годы успел дважды стать отцом, развестись, встретить новую избранницу, которая уже забеременела. Но это не помешало ей прийти со Степой на проект, чтобы строить отношения под камерами.

Однако и бывшая супруга Меньщикова, оставшаяся за периметром, не дает о себе забыть. Сначала Евгения заявляла, что ждет ребенка от него, а теперь же обвиняет экс-мужа в равнодушии к собственным детям. «Со Степаном отношения очень напряженные. Геля сделала все возможное, чтобы мы отдалились друг от друга и не общались. Она ограничила даже общение, касаемое детей. Я уже понимаю, что с Гелей мы не подружимся, но я бы хотела сохранить нормальные отношения со Степой. Тем более чувств у меня к нему нет. Сейчас мы контактируем только при решении денежных вопросов, то есть по поводу уплаты алиментов», — рассказала Евгения «СтарХиту».





У самой Шамаевой тоже кипят страсти в личной жизни. Сейчас поклонники шоу все чаще обсуждают ее роман с Евгением Ромашовым. Даже находясь на Сейшелах, молодой человек умудряется радовать бывшую жену Меньщикова подарками и сюрпризами. Сама Шамаева не отрицает, что была бы рада построить отношения с ухажером.

«Мне действительно нравится Женя Ромашов. То, что все видят: подарки, цветы, признания — это все искренне. Продюсеры мне уже предложили прийти на проект и я, наверное, готова принять это предложение. Приду вместе с детьми. Отношения хочу строить с Женей», — поделилась брюнетка.

Напомним, что Евгения и Степан воспитывают двоих детей — сына Ивана и дочь Варвару. Сейчас хабота о малышах полностью лежит на Шамаевой, ведь их отец находится на съемках телешоу. При этом Меньщиков постоянно обвиняет бывшую супругу в том, что она живет за его счет и не может себя обеспечивать.

«Идеальная жизненная модель Степы — чтобы женщина работала, обеспечивала и себя, и детей. Чтобы сама все делала. Видимо, он так воспитан. У меня есть деньги. Я себя обеспечиваю и детей тоже. То, что он говорит про меня и про деньги — это неправда. Он и раньше-то не особо интересовался, чем я зарабатываю и на что в отпуск езжу, а теперь стал заглядывать в мой кошелек», — злится Евгения.

Шамаева давно работает в сетевом бизнесе, а также пишет книгу об отношениях. По мнению брюнетки, участие в «ДОМе-2» может стать полезным опытом, о котором она потом не будет жалеть. Однако фанаты проекта уверены, что приход Евгении только обострит ее и без того сложные отношения со Степаном.

Фото: Instagram