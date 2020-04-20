Цена американской нефти упала до минимума

Вадим Карасев

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Стоимость американского сорта нефти WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз на таких уровнях она торговалась в 2002 году.

По состоянию на 16:06 баррель с поставками на июнь стоит 17,62 доллара. За сутки падение составляет более 11 процентов. Нефть Brent торгуется на уровне 28,87 доллара, рост — около процента.

Такая динамика связана с неопределенностью по поводу сокращения добычи американскими компаниями. В США по-прежнему не могут сказать, сколько нефти они планируют убрать с рынка и каким образом.

В Вашингтоне рассматривают вариант покупки в государственный резерв у компаний еще не добытую нефть, чтобы продать ее, когда кризис будет позади. Но для этого понадобится одобрение Конгресса. В свою очередь, нефтяные компании пока не спешат идти на согласованное ограничение добычи, несмотря на то, что нынешняя цена угрожает разорением большинству из них.

В пятницу, 17 апреля, о добровольном одностороннем сокращении заявила первая из них — ConocoPhillips. Снижение составит 200 тысяч баррелей в сутки, или примерно четверть добычи.

Ситуация свела на нет эффект от сделки ОПЕК+, в рамках которой 23 страны договорились снизить суммарную добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца. Тем не менее эксперты указывают, что такого уровня недостаточно — в условиях пандемии коронавируса превышение предложения над спросом достигает 25 миллионов.