Цена на нефть марки WTI упала до 23,7 доллара за баррель

Влада Некрасова

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении глобального спроса на неё, при этом американская марка WTI дешевеет более чем на 5% на сведениях о переполнении мощностей для хранения сырья в США, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.26 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1,82%, до 27,57 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 5,31%, до 23,7 доллара за баррель. При этом майские фьючерсы на WTI, падая ранее более чем на 20%, до 14,47 доллара - минимума с 1999 года, опускаются сейчас в ходе азиатской сессии на 18,45%, до 14,9 доллара за баррель.