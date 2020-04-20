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Цена на российскую нефть стала отрицательной

Цена на российскую нефть стала отрицательнойФото: David McNew / Getty Images

Цена российской нефти достигла отрицательных значений. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость Urals упала до минус 2 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. Согласно данным торгов, цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель. Стоимость майских контрактов на поставку WTI опустилась до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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