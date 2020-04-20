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Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек

Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Число умерших после заражения коронавирусом во Франции превысило 20 тысяч, за сутки скончались 547 человек, сообщил в понедельник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Накануне сообщалось о 19 718 умерших и 112 606 инфицированных COVID-19.

"Общее число скончавшихся составляет 20 265 человек", - сказал Саломон на брифинге. Он отметил, что в больницах скончались 12 513 человек, а в социальных и медико-социальных учреждениях - 7752 человека.


Москва без москвичей и другие города мира во время пандемии COVID-19© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

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В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

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Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

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Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанк

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

5 из 8

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна СтоляроваПерейти в фотобанк© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

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Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанк© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанк© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк1 из 8

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк2 из 8

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк4 из 8

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк5 из 8

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна СтоляроваПерейти в фотобанк6 из 8

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанк7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанк8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк

В больницах остаются 30 584 человека, за последние сутки в были госпитализированы 1465 человек. В реанимации находятся 5683 пациента. За последние 24 часа в реанимацию поступили 208 новых пациентов. При этом двенадцатый день подряд количество больных в реанимации снижается, отметил глава генеральной дирекции здравоохранения Франции.


Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять санитарная ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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