Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек

Влада Некрасова

Число умерших после заражения коронавирусом во Франции превысило 20 тысяч, за сутки скончались 547 человек, сообщил в понедельник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Накануне сообщалось о 19 718 умерших и 112 606 инфицированных COVID-19.

"Общее число скончавшихся составляет 20 265 человек", - сказал Саломон на брифинге. Он отметил, что в больницах скончались 12 513 человек, а в социальных и медико-социальных учреждениях - 7752 человека.

Москва без москвичей и другие города мира во время пандемии COVID-19© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

1 из 8

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

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Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

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Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанк

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

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Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна СтоляроваПерейти в фотобанк© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

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Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанк© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

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В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанк© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк1 из 8

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк2 из 8

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк4 из 8

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк5 из 8

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна СтоляроваПерейти в фотобанк6 из 8

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанк7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанк8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк

В больницах остаются 30 584 человека, за последние сутки в были госпитализированы 1465 человек. В реанимации находятся 5683 пациента. За последние 24 часа в реанимацию поступили 208 новых пациентов. При этом двенадцатый день подряд количество больных в реанимации снижается, отметил глава генеральной дирекции здравоохранения Франции.

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять санитарная ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.