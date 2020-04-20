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Число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу

Число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячуФото: РИА Новости

Общее число зараженных в Московском регионе превысило 31 тысячу, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

За сутки в столице зарегистрировано 2026 новых случаев инфицирования. Таким образом, больных насчитывается 26 350. При этом 19 апреля фактов заражения было 3570, то есть почти в два раза больше.

В Подмосковье количество пациентов с инфекцией к 20 апреля увеличилось на 578 — до 5241. Днем ранее новых случаев зарегистрировано в полтора раза больше (709).

За последние 24 часа умерло 28 жителей столицы, всего насчитывается 204 смертей с коронавирусом. Выздоровевших стало на 75 больше — 1838 человек.

Всего в России 47 тысяч заболевших, из них 4268 диагностированы за последние сутки. За весь период скончалось 405 граждан, поправилось 3446.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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