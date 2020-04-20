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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилосьФото: John Morris / Reuters

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила комиссар местной полиции Бренда Лаки (Brenda Lucki), передает CBC News.

Лаки подтвердила, что стрелок не был связан с терроризмом. На данный момент расследование произошедшего продолжается. Отмечается, что жертв может быть больше.

О том, что в канадском городе произошла массовая стрельба, сообщалось ранее. 51-летний Габриэль Вортман (Gabriel Wortman) открыл огонь по людям в городе Портапик и других местах по всей провинции. Одной из жертв стала женщина-полицейский.

Стрелок был задержан спустя несколько часов после преступления. Мотивы его действий неизвестны. Позже стало известно о его смерти.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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