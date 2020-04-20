Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

. Обычно в понедельник у театров – выходной, но онлайн – жизнь продолжается. "Пьесу без названия" покажут в МДТ – Театре Европы, а чеховский фестиваль даст возможность познакомится с "Бурей" в постановке Деклана Доннелана. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (20 апреля) до 1:30 (21 апреля) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись 2017 года комедии "Кавалер розы" Рихарда Штрауса с переодеваниями и розыгрышами. Режиссер Роберт Карсен, дирижер Себастьян Вайгль. В главных ролях: Рене Флеминг, Элина Гаранча, Эрин Морли, Мэтью Поленцани, Гюнтер Гройсбек, Маркус Брюк.

В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает детей на поучительную сказку "Братец кролик против братца Лиса" по произведению Джоэля Харриса. Режиссер Владимир Миодушевский.