CNN: Путин использует коронавирус для нормализации отношений с США
Кремль пытается воспользоваться пандемией коронавируса и близкими отношениями между двумя лидерами с тем, чтобы нормализовать отношения с Вашингтоном. За последние две недели президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин поддерживают друг с другом контакт активнее, чем в любое другое время начиная с 2016 года, считает CNN.
За две недели, начиная с 30 марта, президенты общались по телефону по крайней мере четыре раза. Согласно официальным данным, Трамп и Путин обсуждали пандемию коронавируса и ценовую войну, которая дестабилизировала нефтяные рынки. По мнению вице-президента Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайсса, подобный шквал телефонных звонков произошёл после того, как Москва организовала компанию по призыву к американо-российскому сотрудничеству ради борьбы с коронавирусом в СМИ, которые читает Трамп.
Эти телефонные разговоры дают обоим лидерам, которые столкнулись с политическими проблемами в своих странах, возможность набрать очки. Однако аналитики предупреждают, что такой ход Путина чреват для США определёнными рисками.
По его мнению, общение в таком стиле помогает Путину «действовать в обход американских чиновников в Госдепартаменте, Пентагоне, разведсообществе и тех людей, которые занимаются нацбезопасностью» — или, иными словами, всех тех, кто настроен по отношению к России более скептически, чем президент США.
С момента вступления Трампа в должность американо-российский диалог нельзя было назвать простым. Тёплые отношения между лидерами не помешали Вашингтону наложить на Москву жёсткие санкции за «вторжение на Украину», «вмешательство» в выборы 2016 года, а также прочие зловредные действия.
Тем не менее американский лидер относится к России куда менее враждебно, чем Конгресс или члены его администрации. Путин, по сути, «показывает остальному американскому правительству, что их взгляды на Россию ничего не значат, а у него самого есть прямой доступ к президенту США», отмечает CNN.
По словам директора Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований при Джорджтаунском университете Анджелы Стент, контакты Путина с Трампом следуют по определённому устоявшемуся шаблону. Стент, как и другие аналитики, полагает, что Трамп и Путин во время переговоров зачастую вытесняют из кадра американских чиновников.
Директор Института Кеннана при Центре Вудро Вильсона Мэтт Рожански считает, что подобное поведение, скорее всего, отражает недоверие Трампа к американской бюрократии. Напомнив об уголовном расследовании по делу о возможном сговоре с Кремлём, Рожански отметил следующее:
Ещё никогда Трамп так регулярно и открыто не общался с российским лидером. Всего, по подсчётам CNN, Трамп и Путин поговорили по телефону не менее 16 раз и встретились лицом к лицу по крайней мере шесть раз. Президенты зачастую активизировали свой диалог в моменты кризиса.
При этом отношения Трампа и Путина всегда привлекали немало внимания во многом из-за нетрадиционно дружелюбного отношения американского лидера к России и расследования по делу о возможном сговоре предвыборного штаба президента США с Россией.
По мнению Стент, одна из причин попыток Путина наладить диалог — это стремление оказать политическое давление. Месяц назад Россия отказалась заключить с Саудовской Аравией нефтяную сделку, что привело к обвалу цен на чёрное золото. Подобное развитие событий ударило по рублю, в то время как российская экономика ввиду пандемии, по словам эксперта, может сократиться в этом году на 20%.
Коронавирус привёл к тому, что Путину пришлось отложить референдум по вопросу о поправках в конституцию. Сочетание из пандемии и падения цен на нефть принудило Россию к заключению соглашения с ОПЕК и привело к снижению рейтингов российского лидера.
Научный работник Московского центра Карнеги Татьяна Становая полагает, что эти события «грозят системе Путина худшим кризисом в истории». По мнению же Стент, российский лидер пытается наладить контакт с Трампом по той причине, что «если все увидят, что США обращаются с Россией как с крупным игроком, а отношения улучшатся, то это может ему пойти на руку».
С ней также согласен и Рожански, отметивший, что Кремль, «разумеется», использует коронавирус и призывы к сотрудничеству для того, чтобы нормализовать отношения.
По словам Рожански, Вашингтон может принять предложение Путина о сотрудничестве, но на своих условиях.