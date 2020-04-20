Comic-Con 2020 отменили. Топовый фестиваль поп-культуры не пройдет в июле

Алексей Вольцев

Организаторы Comic-Con сообщили, что фестиваль популярной культуры не пройдет в этом года. Мероприятие должно было состояться в Сан-Диего в июле, но в итоге его отменили из-за пандемии коронавируса.Согласно опубликованной информации, это первый раз за 50-летнюю историю фестиваля, когда его отменяют. Что же касается следующего мероприятия, то его планируют провести в Сан-Диего в 2021 году с 22 по 25 июля.Владельцы билетов уже на следующей неделе получат электронное письмо с инструкцией о том, как можно будет запросить возврат денег за бейджи или поменять из на пропуска на Comic-Con 2021. Также организаторы вернут деньги за бронь отелей.