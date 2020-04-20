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Daily Express: советские исследователи обнаружили жизнь на Венере

Daily Express: советские исследователи обнаружили жизнь на Венере

Британский таблоид Daily Express опубликовал статью об исследованиях планеты Венера, которые провели советские ученые. Долгое время считалось, что существование белковых форм жизни на этой планете Солнечной системы невозможно из-за отсутствия оптимальных условий. Однако советская программа исследований с помощью межпланетной станции «Венера-13» в 1981 году привела к сенсационным результатам.

Все снимки и детали программы были в то время строго засекречены. Только 30 лет спустя русский ученый Леонид Ксанфомалити опубликовал статью в журнале Solar System Research, в которой рассказал о фотографиях, якобы содержащих доказательства существования жизни на Венере.

В статье утверждалось, что неподалеку от места посадки зонда был сфотографирован «странный объект», напоминающий краба. Ксанфомалити проанализировал снимки с помощью новейших технологий обработки изображений и пришел к выводу, что на Венере присутствуют живые существа. На 18 снимках он нашел изображения загадочных объектов.

Правда, ученые NASA поспешили опровергнуть это заявление. Ведь атмосфера Венеры практически на 100 % состоит из углекислого газа, а температура на ее поверхности достигает 477 градусов Цельсия. Такие условия делают жизнь на Венере невозможной, считают они.

Несмотря на это, некоторые астрофизики не исключили Венеру из числа потенциальных космических объектов, где реально найти жизнь.


По его мнению, Венера в будущем может стать одним из тех мест, куда отправятся люди, если им придется покинуть Землю, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Daily Express.

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По материалам: u-f.ru

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