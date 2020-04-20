"Джонни, ты?": российские фанаты атаковали инстаграм Джонни Деппа. Флешмоб запустил Гарик Харламов

Вадим Карасев

В конце прошлой недели 56-летний Джонни Депп сделал сюрприз для своих поклонников по всему миру — актер, который раньше выступал против соцсетей, завел личные страницы на фейсбуке и в инстаграме. В Instagram-аккаунте Джонни опубликовал ролик, в котором объяснил, что начал вести соцсети, чтобы поддерживать общение с поклонниками в разгар пандемии коронавируса. На видео он назвал опасный вирус "невидимым врагом" и выразил надежду, что общими силами люди обязательно смогут его победить.

Люди умирают пугающе высокими темпами. Многие из них не в состоянии обеспечить своих детей и их семьи. Я знаю, что на данный момент нам кажется, что наши руки связаны за спиной, и в какой-то степени это так. Но наши умы свободны, и наши сердца не скованы цепями. Мы можем помогать друг другу и заботиться друг о друге, и тогда мы победим,

— обратился Джонни к своим фолловерам.

Новость о том, что Джонни Депп наконец завел аккаунт в соцсетях, вызвала бурную реакцию подписчиков по всему миру: многие из них не могли поверить, что страницы в инстаграме и фейсбуке действительно ведет сам актер.

Появление Деппа в инстаграме не оставило равнодушным и российского комика Гарика Харламова. В своем микроблоге он опубликовал пост с призывом "поприветствовать" актера в инстаграме "как мы умеем". Харламов предложил подписчикам перейти на страницу Деппа и написать под его постами один единственный комментарий: "Е*****- воробушки, Джонни, ты?".

Российские фанаты с энтузиазмом восприняли предложение Харламова и устроили настоящую атаку на страницу Джонни Деппа. Сначала они писали ему лишь предложенную Гариком фразу, а потом и вовсе запустили под постами актера "русский чат", в котором в шутку начали давать рекламные объявления.

А что, гараж никто не продает здесь? И рецептом кулебяки не поделится?

Почему никто до сих пор не продает здесь маски?

Продам стол под ТВ, недорого,

Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы.





Джонни Депп

Подобная атака в прошлом году произошла в инстаграме Леди Гаги — тогда интернет-пользователи толпами ходили на страницу в инстаграме звезды, чтобы обсудить расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера.

Сам Депп на шутки под своими постами пока никак не отреагировал — то ли не понял русского юмора, то ли просто не обратил внимания (в конце концов, всего за несколько дней на актера подписалось более 3,4 миллиона человек!). Однако русские поклонники явно не намерены сдаваться и продолжают писать Джонни по сотни комментариев в день.

Кстати, не исключено, что отчасти Джонни понимает смысл фраз, который люди пишут ему в комментариях, ведь около года назад в прессе ходили слухи о том, что он встречается с уроженкой Санкт-Петербурга Полиной Глен. Однако довольно быстро разговоры об этом романе утихли, из чего фанаты сделали вывод, что Джонни и Полина расстались.







