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Гендиректор ВОЗ ответил на критику Трампа в адрес организации

Гендиректор ВОЗ ответил на критику Трампа в адрес организации
Всемирная организация здравоохранения ничего не скрывает от США и других стран в теме борьбы с COVID-19, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) работали с ВОЗ начиная с первого дня пандемии, заявил в понедельник на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Очень много экспертов поддержали нас от CDC, особенно сразу после того, как началась пандемия. Сотрудничество ВОЗ с CDC имеет долгую историю, оно не началось с этой пандемии. С одной стороны, наличие сотрудников Центров помогает. А с другой означает, что ничего не было скрыто от CDC. Начиная с первого дня. Потому что американцы работали с нами, и ВОЗ открыта, мы ничего не прячем. Мы хотим, чтобы все страны получили сообщения сразу же. Потому что это поможет странам подготовиться", - сказал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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