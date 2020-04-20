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Глава ВТБ рассказал, сколько могут потерять банки из-за коронавируса

Глава ВТБ рассказал, сколько могут потерять банки из-за коронавируса
Российский банковский сектор из-за пандемии коронавируса может столкнуться с неплатежами по кредитам со стороны пострадавших отраслей и в результате потерять до 2,5 триллиона рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.


"Мы понимаем, что главный риск — кредитный. На отрасли, которые уже признали пострадавшими, российский банковский сектор выдал 3 триллиона рублей и еще 1,5 триллиона рублей на лизинговые компании в сфере повышенного риска, например, авиатехника, вагонный парк и так далее. Поэтому, когда эти предприятия не смогут оплачивать в срок кредиты, удар будет серьезным. Мы это все понимаем. Самая пессимистичная оценка — банковский сектор России может потерять 2,5 триллиона рублей. Это сильный удар", - сказал он в интервью РБК.

При этом банкир выразил надежду на более благоприятный исход и что банки сумеют справиться с ситуацией. "Это будет зависеть от того, насколько быстро восстановится производство, и в том числе в тех секторах, которые сегодня находятся под особым давлением", - подчеркнул он.


Костин добавил, что принятый правительством комплекс мер, в том числе зарплатные кредиты под 0% и кредитные для пострадавших от коронавируса россиян и предприятий, может стоить банковскому сектору порядка 400 миллиардов рублей. Однако он подчеркнул, что это посильная ноша для банков с учетом того, что чистая прибыль банковского сектора в прошлом году составила 1,7 триллиона рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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