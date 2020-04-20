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Главы Кабмина и ВР поздравили украинцев с Пасхой

Главы Кабмина и ВР поздравили украинцев с Пасхой
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили украинцев с Пасхой. Об этом они в воскресенье, 19 апреля, написали в своих соцсетях.

Премьер Шмыгаль в своем поздравлении заверил, что Украина преодолеет все вызовы, которые перед ней стоят.

"Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи. Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил медиков за их титанический труд во время борьбы с эпидемией коронавируса, пожарных и спасателей за то, что всегда приходят нам на помощь, военных за оборону страны и учителей за то, что быстро адаптировались к новым условиям обучения.
Спикер Рады Дмитрий Разумков пожелал украинцам крепкого здоровья, душевного равновесия и покоя.

"Помните, что сегодня все зависит от ответственного поведения каждого из нас. Поддерживайте друг друга, дарите внимание и заботу и не теряйте веры в то, что совсем скоро наша жизнь вернется к привычному темпу, снова наполнится яркими событиями и теплыми встречами", – отметил глава Рады на своей странице в Facebook, пожелав, чтобы Воскресение Христово принесло надежду и любовь.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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