Главы Кабмина и ВР поздравили украинцев с Пасхой

Лидия Мартынова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили украинцев с Пасхой. Об этом они в воскресенье, 19 апреля, написали в своих соцсетях.Премьер Шмыгаль в своем поздравлении заверил, что Украина преодолеет все вызовы, которые перед ней стоят."Пандемия оставила нас дома, однако точно не лишила праздника Пасхи. Я верю в то, что Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он поблагодарил медиков за их титанический труд во время борьбы с эпидемией коронавируса, пожарных и спасателей за то, что всегда приходят нам на помощь, военных за оборону страны и учителей за то, что быстро адаптировались к новым условиям обучения.Спикер Рады Дмитрий Разумков пожелал украинцам крепкого здоровья, душевного равновесия и покоя."Помните, что сегодня все зависит от ответственного поведения каждого из нас. Поддерживайте друг друга, дарите внимание и заботу и не теряйте веры в то, что совсем скоро наша жизнь вернется к привычному темпу, снова наполнится яркими событиями и теплыми встречами", – отметил глава Рады на своей странице в Facebook, пожелав, чтобы Воскресение Христово принесло надежду и любовь.