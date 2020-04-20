Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из лучших астрологов на просторах России и СНГ. Его советы помогут вам обойти стороной неудачи на этой неделе, а также понять, в каком направлении стоит двигаться дальше.

Апрель подходит к своему логическому завершению. С 20 по 26 число нас ожидают серьезные изменения в настроении звезд, которые могут сказаться на нашей удаче. Самым негативным прогноз может стать для мстительных Знаков Зодиака, так как звезды в этот период плохо реагируют на негатив и деструктивное поведение.

Овен

Для Овнов наступает период, когда необходимо переосмыслить некоторые жизненные правила. Также полезно будет избавиться от негативных установок, которые мешают добиваться желаемого. Вылечить неуверенность и скептицизм помогут позитивные люди, приятное общение.

В будние дни Овнам не стоит добиваться своего хитростью и обманом. Важно быть честными и открытыми, а также помогать тем, кто нуждается в поддержке. В конце недели можно уделить время увлечениям и хобби, отдохнуть. Хорошо, если отдых будет включать в себя активную созидательную деятельность, уборку в доме, легкие физические упражнения, прогулки, поездки.

Телец

В начале и середине недели ожидается ухудшение зависимостей. Если Тельцы, например, бросили курить, то велик шанс сорваться. Обойти видимые и невидимые препятствия на своем пути этим людям помогут вера в себя и поддержка близких. Также не помешает толика осторожности, так как недоброжелатели могут пойти на шантаж и обман.

Неудачи и неуверенность в себе часто образуют замкнутый круг, но Тельцам удастся разорвать его в начале этой недели. Нужно лишь помнить о том, что наша судьба зависит только от нас. Снять возможные стрессы и тревожность помогут специальные физические упражнения. Ближе к концу этой непростой недели они могут стать еще полезнее.

Близнецы

Вера в себя — лучший способ оставаться на подъеме и преодолевать любые преграды с минимальными потерями. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что 21 и 22 апреля энергетика звезд временно приобретет негативный характер, из-за чего Близнецов могут настичь необычные проблемы на всех жизненных фронтах.

Также во вторник и среду стоит обратить внимание на бытовые проблемы. Желательно не откладывать их решение на потом, так как ближе к концу недели запас сил может иссякнуть. Поднять настроение Близнецам помогут новые знакомства, общение. В решении важных дел можно полагаться на коллективную энергию, а также на личную силу воли.

Рак

Уверенность в себе — важнейшее условие успеха Раков в делах и в любви. Этим людям стоит быть самими собой, и тогда окружающие к ним потянутся. Это станет хорошим началом для новых знакомств, причем как делового, так и любовного характера. В общении важно демонстрировать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту.

Раки — удивительные люди, которым не составляет труда понравиться окружающим, но даже им не стоит расслабляться, потому что в пятницу и субботу звезды войдут в диссонанс с планетами. Эти временные проблемы могут вызвать крушение планов, поэтому 24 и 25 апреля лучше действовать по вдохновению, а также взаимодействовать только с ответственными людьми.

Лев

Подстраховка в любом важном деле на этой неделе совсем не помешает Львам. Динамичные и непредсказуемые звезды могут привести к срывам планов, поэтому подстраховка будет очень кстати. Также полезно будет общаться с людьми, обладающими положительной энергетикой. В противном случае можно будет нарваться на ссоры и конфликтные ситуации.

Войны и склоки Львам сейчас не нужны, поэтому лучше пытаться решать все неурядицы компромиссами. Что касается общения с близкими, то родственники, друзья и вторая половинка могут стать более закрытыми. Не стоит их винить в этом, как и в чем-то другом. Стоит более лояльно относиться к самым дорогим людям.

Дева

Представителям данного Знака Зодиака стоит избегать стереотипного мышления. Нужно оценивать мир, исходя из своего личного опыта. Самобытное и самодостаточное мышление поможет заслужить уважение важных людей, произвести впечатление на начальство, противоположный пол. Это очень важное время для деловых Дев.

На этой неделе полезно заниматься своим здоровьем. Существуют эффективные способы укрепить здоровье и привлечь больше удачи в свою жизни. Настало время ими воспользоваться. Если произойдут какие-то важные перевороты в событиях и делах, то не стоит однозначно расценивать это как опасность, ведь изменения могут оказаться крайне позитивными.

Весы

Весов могут ждать большие перемены в сфере финансов и в работе. Для этого необходимо положиться на интуицию и довериться чувствам. Больше всего повезет представителям профессий, связанных с постоянным оборотом финансов, с денежными операциями и сделками. Речь идет о продавцах, менеджерах по продажам, бухгалтерах.

Очень важными днями станут выходные. Набраться сил Весам поможет гороскоп отдыха. Звезды 25 и 26 апреля будут в очень позитивном положении для тех, кто любит активный отдых. Также на этой неделе Весы могут повстречать на своем пути новых друзей, вторую половинку, новых партнеров и единомышленников.

Скорпион

Скорпионам стоит остерегаться заключения сомнительных сделок с незнакомыми людьми: их могут легко обвести вокруг пальца и оставить с носом. Также в начале недели на представителей этого Знака может оказываться серьезное давление со стороны начальства или коллег. Справляться с трудностями желательно как можно осторожнее, не прибегая к грубой силе.

На этой неделе необходимо следовать семи правилам обретения счастья. Скорпионам нужны упорядоченность, точность и осторожность. В отношениях с самыми близкими людьми звезды хотят видеть больше искренности. Самые позитивные дни — 23 и 26 апреля. В четверг и воскресенье можно больше полагаться на шестое чувство.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты советуют стать активнее в любовной сфере. Пришла пора повышать ставки и переходить на новый уровень отношений. Речь идет о заключении брака, о знакомстве с родителями второй половинки. Перед принятием решения о создании семьи полезно будет проверить совместимость в браке. Возможно, нужно поработать над некоторыми аспектами отношений.

В сфере финансов Стрельцам стоит настроиться на большой рост прибыли. Удачными могут быть серьезные приобретения. Желательно не перекладывать свою ответственность на других, а также философски относиться к неурядицам. Можно с головой окунуться в работу либо в любовь — угнаться за двумя зайцами не получится.

Козерог

В любом важном деле необходимо применять креативное мышление. Козероги — очень умные люди, у которых всегда есть возможность поступить нестандартно. Представителей этого Знака ждут удача и большой прирост сил, поэтому можно браться за новые дела, знакомиться с новыми людьми в реальной жизни и в социальных сетях.

Стать привлекательнее Козерогам помогут магические камни. В любви их ждет успех, особенно тех, кто еще пока не нашел вторую половинку. Можно пригласить понравившегося человека на необычное свидание или признаться в чувствах неординарным образом. Также неделя прекрасно подойдет для примирения, поиска компромиссов.

Водолей

У Водолеев может наступить черная полоса в жизни. На этой неделе энергетика звезд и планет будет далеко не самой лучшей. Возможны негативные и не самые приятные перемены как в любви, так и в работе. Лекарством от всех бед станет оптимизм. Если стакан будет наполовину пуст, то добиться хороших результатов не получится.

Очень полезно будет заражать своим оптимизмом окружающих. Так Водолеи смогут стать примером для подражания, их будут больше уважать. Стоит остерегаться ситуаций, когда судьба поставит представителей этого Знака перед дилеммами. Необходимо сохранять невозмутимость и очень взвешенно принимать важные решения.

Рыбы

Рыбам стоит поменьше общаться с ревнивыми людьми. Если вторая половинка относится к одному из ревнивых Знаков Зодиака, то с ней необходимо вести себя осторожнее. Нежелательно провоцировать любимых на такое чувство. Всем, кто пока одинок, потребуется чуть больше напористости, уверенности в себе. В противном случае противоположный пол привлечь станет сложнее.

В делах и в финансовой сфере не стоит браться за все сразу. Важно решать каждое дело, продумывая шаг за шагом, совершая осторожные движения. Не нужно впадать в крайности. В отношениях с коллегами и клиентами важно проявлять больше отзывчивости. Доброта вызовет позитивную ответную реакцию.