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Госдолгу США на фоне пандемии предсказали рекордные значения

Госдолгу США на фоне пандемии предсказали рекордные значения

Государственный и частный внешние долги в США в этом году могут побить рекорды: в связи с пандемией коронавирусной инфекции, показатели могут вырасти до уровня 1945 года. Как сообщает The Washington Post, к этому приводит закредитованность крупных корпораций.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что многим фирмам приходится выбирать между просрочной кредитов и сокращением сотрудников. Уровень безработицы в стране уже достиг уровня времен Великой депрессии, а расходы федерального бюджета могут превысить доходы на 4 триллиона долларов.

"Речь идет об уровне долга, который определенно будет беспрецедентным в современной истории или в истории вообще. Мы определенно находимся в точке невозврата", – полагает профессор экономики Принстонского университета Атиф Миан.

Ранее ВВП Китая рухнул на 6,8%. Это стало первым снижением показателя с 1976 года. Резкий спад экономики произошел на фоне вспышки коронавируса и ограничений, введенных в Поднебесной для минимизации последствий пандемии. Рецессию спровоцировало, в частности, закрытие границ, остановка производств и снижение объемов торговли.

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По материалам: uposters.ru

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