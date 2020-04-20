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Господдержка в России оказалась недоступной для половины компаний

Господдержка в России оказалась недоступной для половины компанийФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Получить господдержку на фоне эпидемии коронавируса в России сможет только половина (48 процентов) пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. Для остальных помощь оказалась недоступной, выяснили в Торгово-промышленной палате (ТПП). Результаты исследования приводит ТАСС.

Остановить деятельность в связи с невозможностью полноценно работать были вынуждены 46 процентов опрошенных. В исследовании приняли участие 24 тысячи предпринимателей со всей страны.

О попытках сохранить рабочие места и выплачивать зарплату сотрудникам сообщил 41 процент респондентов. О невозможности платить за аренду рассказали 58 процентов предпринимателей, а 47 процентов признались, что не могут перейти на удаленную занятость.

Чаще всего в исследовании звучало мнение, что оптимальным выходом из ситуации станет введение режима чрезвычайной ситуации во всех регионах страны и включение в список пострадавших от эпидемии всех отраслей.

В то же время участники опроса признают, что меры поддержки, озвученные президентом страны Владимиром Путиным 15 апреля, упростят жизнь предпринимателям.

Среди мер, анонсированных главой государства, — льготные кредиты для системообразующих предприятий и деньги на выплату зарплат сотрудникам для бизнеса из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника (минимальный размер оплаты труда в 2020 году). Также Путин пообещал отдельные меры поддержки каждому из базовых опорных секторов экономики.

Как подсчитали в Минэкономразвития, претендовать на зарплатные гранты смогут лишь 3,3 миллиона россиян. Это лишь пятая часть занятых в малом и среднем бизнесе, в микропредприятиях и у индивидуальных предпринимателей.

Общее количество средств, выделенных на помощь российской экономики в условиях распространения коронавируса, превысило два триллиона рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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