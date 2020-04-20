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Хоккеист Панарин возмущен критикой за его помощь больнице в Нью-Йорке

Хоккеист Панарин возмущен критикой за его помощь больнице в Нью-Йорке

Российский хоккеист Артемий Панарин, выступающий за клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейджерс", с возмущением отреагировал на критику, звучащую в его адрес в связи с его помощью американской хирургической больнице.

Панарин закупил для медучреждения в Нью-Йорке полторы тысячи медицинских масок. У него поинтересовались, как он реагирует на комментарии о том, что лучше было бы направить их в родной город Коркино.

Конечно, меня такие комментарии продолжают бесить. Но я не хочу на них тратить свое внимание. Таким людям ведь никогда не угодишь. Когда помогаешь Коркино, они скажут: «А почему не Челябинску, где ты начинал играть в хоккей? А почему не Подольску или Чехову? Ты ведь в "Витязе" выступал... Им нужно, чтобы я вообще все отдал. Не дождутся!

Панарин подчеркнул, что не намерен помогать всем – "какие-то деньги нужно и себе оставить". Другие мнения неважны, заключил он.

28-летний игрок до этого играл в "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в России выступал за клубы "Витязь", "Ак Барс" и СКА.

Как сообщал Ruposters, ранее НХЛ презентовала фильм о карьере Александра Овечкина.

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По материалам: uposters.ru

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