Хоккеист Панарин возмущен критикой за его помощь больнице в Нью-Йорке
Российский хоккеист Артемий Панарин, выступающий за клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейджерс", с возмущением отреагировал на критику, звучащую в его адрес в связи с его помощью американской хирургической больнице.
Панарин закупил для медучреждения в Нью-Йорке полторы тысячи медицинских масок. У него поинтересовались, как он реагирует на комментарии о том, что лучше было бы направить их в родной город Коркино.
Панарин подчеркнул, что не намерен помогать всем – "какие-то деньги нужно и себе оставить". Другие мнения неважны, заключил он.
28-летний игрок до этого играл в "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в России выступал за клубы "Витязь", "Ак Барс" и СКА.
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