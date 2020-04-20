Хоккей стал олимпийским спортом 100 лет назад

Алексей Вольцев

Ровно 100 лет назад, 20 апреля 1920 года, мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр. А первый в истории спортивный хоккейный матч прошел в канадском Монреале на катке «Виктория» 3 марта 1875 года.

Официально родиной хоккея на льду считается Канада. Но есть версия, что еще раньше с клюшками на лед вышли голландцы. Как бы то ни было, но поначалу каждая команда состояла из девяти игроков, шайба была деревянной, а защитную экипировку хоккеисты позаимствовали из бейсбола.

Тогда же на льду впервые поставили ворота. А первые хоккейные правила появились в 1879 году они были усовершенствованы. Тогда же появилась резиновая шайба.

В программу Олимпийских игр мужской хоккей на льду вошел в 1920 году — во время проведения летних Игр в бельгийском Антверпене. С 1924 года он стал проводиться в рамках зимних Олимпийских игр. А женские хоккейные команды впервые вышли на лед гораздо позднее — в 1998 году в Нагано, Япония.

Советская сборная по хоккею свое первое международное «золото» завоевала в 1954 году на чемпионате мира. На протяжении 39 лет своего существования она считалась сильнейшей командой в мире: советские хоккеисты выиграли 22 чемпионата мира из 34, в которых принимали участие, и семь из девяти Олимпиад. Более того, ни с одного чемпионата мира и ни с одной Олимпиады они ни разу не вернулись без наград.

Настоящими легендами советского хоккея стали Валерий Харламов, Борис Михайлов, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк — бессменный вратарь советской сборной с 1969 по 1984 годы.

А сборная России по хоккею завоевала первое олимпийское золото в 1992 году во французском Альбервилле, когда под флагом Объединенной команды СНГ выступали только российские хоккеисты. Еще на двух зимних Олимпиадах — в 1998 и 2002 годах — сборная России по хоккею с шайбой завоевала серебро и бронзу соответственно.

И вновь золотые олимпийские медали, спустя 26 лет, сборная России, заявленная под именем Олимпийских спортсменов из России (ОСР), завоевала на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, Республика Корея. Тогда наши хоккеисты одолели в финале сборную Германии со счётом 4:3 в овертайме.