Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса

Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса

Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавирусаМэтью СелигманКадр: YouTube

Умер заболевший коронавирусом бас-гитарист Мэтью Селигман (Matthew Seligman). Об этом в своем Facebook сообщил певец и гитарист Томас Долби.

Музыкант скончался на 65-м году жизни. Незадолго до смерти он перенес инсульт. Последние две недели он находится в лондонской больнице на искусственной вентиляции легких из-за коронавирусной инфекции.

Селигман играл в группе Thompson Twins, а также выступал с такими звездами, как Дэвид Боуи, Шинейд О'Коннор и Моррисси.

16 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умер звезда джаза Ли Кониц. Основателю кул-джаза, записавшему более 150 альбомов, было 92 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На месторождении, питающем «Силу Сибири», закрыли въезд-выезд из-за вируса
На месторождении, питающем «Силу Сибири», закрыли въезд-выезд из-за
В парижской воде обнаружили коронавирус
В парижской воде обнаружили коронавирус
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде
Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса
Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от
Хоккеист Панарин возмущен критикой за его помощь больнице в Нью-Йорке
Хоккеист Панарин возмущен критикой за его помощь больнице в Нью-Йорке
Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий
Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения
Врач рассказал о шансе не заразиться коронавирусом при контакте с заболевшим
Врач рассказал о шансе не заразиться коронавирусом при контакте с
Господдержка в России оказалась недоступной для половины компаний
Господдержка в России оказалась недоступной для половины компаний
Лунный день сегодня 20 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 20 апреля 2020 года
Подсчитали — не удивились: в Израиле назвали число евреев в стране и мире
Подсчитали — не удивились: в Израиле назвали число евреев в стране
Comic-Con 2020 отменили. Топовый фестиваль поп-культуры не пройдет в июле
Comic-Con 2020 отменили. Топовый фестиваль поп-культуры не пройдет в
Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка

Еще по теме

Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова
Умер от рака барабанщик Дэвида Боуи Деннис Дэвис
Умер гитарист группы Status Quo Рик Парфитт
Умер Дэвид Боуи, легенда британской музыки