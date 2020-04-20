Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего

Лидия Мартынова

В краткосрочной перспективе сферы, связанные с туризмом и офлайновыми развлечениями, ждет катастрофическая ситуация из-за распространения коронавируса, заявил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах в интервью "МК".​

При этом, подчеркнул эксперт, некоторые сектора экономики не пострадают.

"В краткосрочном плане пострадает все, что связано с туризмом, с офлайновыми развлечениями. Там просто катастрофа! А вот продовольственная розница и сельское хозяйство будут чувствовать себя замечательно, если только не случится неурожай. Относительно неплохо будут обстоять дела в сфере непродовольственной розницы: там большой отложенный спрос, и, как только пандемия закончится, люди снова начнут затариваться", — отметил он.

Также, по словам Табаха, практически ничего не потеряют работники компаний инфраструктуры, включая занятых в сфере ЖКХ, несмотря на возможные проблемы.