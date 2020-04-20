Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экскурсии по Москве от компании «DostoPrim»

При посещении крупнейшей страны в мире, Российской Федерации, невозможно сформировать свое впечатление о ней без посещения столицы РФ – Москвы.

Город славится в стихах, песнях и художественных произведениях уже многие столетия. Здесь проживает многомиллионное население, а сам город является культурной и одновременно бизнес столицей России. Для того, чтобы не пропустить наиболее значимые достопримечательности, обязательно посетите сайт сервиса для туристов «DostoPrim» на котором найдете подробную информацию https://dostoprim.ru/dostoprimechatelnosti-moskvy/.

Кремль – символ России

Одной из самых известных достопримечательностей города Москва является Кремль – это средневековая крепость, образовавшаяся на месте царского села. В настоящее время Кремль является резиденцией президента Российской Федерации.

На территории данного архитектурного ансамбля находится немало уникальных объектов, таких, как крупнейший в мире колокол или пушка, алмазная сокровищница, храмы и музеи.

Музеям на территории Кремля отведена особая роль – здесь можно увидеть имеющие историческое значение для России изделия из золота, серебра, драгоценных камней, коронационные и литургические одеяния, престолы, знаки власти, кареты, старинные виды вооружения.

Красная площадь Москвы

Посещение Красной площади, как правило, начинают с Александрийского парка, на территории которого расположена могила Неизвестному солдату, а также памятник князю Владимиру. Прогуливаясь по площади невозможно пройти мимо ещё нескольких особых достопримечательностей – это Мавзолей Ленина и Собор Василия Блаженного.

Собор является крупнейшим московским историческим памятником, история которого началась ещё в 16 веке, а уникальные купала, выкрашенные в сказочные цвета, ни оставят никого равнодушным.

Кроме Кремля и Красной площади, конечно же, в Москве присутствует поистине огромное количество мест для проведения культурного досуга – Театральная площадь, Китай-город, Лубянка, дом семьи Романовых, бесчисленное число парков, скверов, церквей и памятников.

# Бизнес

Последние новости

Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 20 апреля. Расписание трансляций
В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
Археологи подтвердили гипотезу появления человека на севере Западной Сибири
Археологи подтвердили гипотезу появления человека на севере Западной
Печать на кружках и футболках – бизнес с нуля
Печать на кружках и футболках – бизнес с нуля
Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего
Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего
Какой знак зодиака обходится мужчине дороже всего
Какой знак зодиака обходится мужчине дороже всего
Экскурсии по Москве от компании «DostoPrim»
Экскурсии по Москве от компании «DostoPrim»
Названы российские регионы с приростом населения
Названы российские регионы с приростом населения
Уткин вызвал назвавшего его больным Соловьева на баттл и пообещал унизить
Уткин вызвал назвавшего его больным Соловьева на баттл и пообещал
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных
Звездный Instagram: люди "переодеваются" в подушки, тискают животных и сходят с ума от самоизоляции
Звездный Instagram: люди "переодеваются" в подушки, тискают животных
Минфин разъяснил, на сколько хватит ресурсов ФНБ
Минфин разъяснил, на сколько хватит ресурсов ФНБ

Топ на сегодня

Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка

Еще по теме

Новой культурной столицей СНГ станет азербайджанский Гянджа
Чем славится город Москва?
СМИ: названы самые фотографируемые достопримечательности в мире
Почему люди стремятся покупать недвижимость в Подмосковье