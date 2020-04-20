Экскурсии по Москве от компании «DostoPrim»

Роман Иванов

При посещении крупнейшей страны в мире, Российской Федерации, невозможно сформировать свое впечатление о ней без посещения столицы РФ – Москвы.

Город славится в стихах, песнях и художественных произведениях уже многие столетия. Здесь проживает многомиллионное население, а сам город является культурной и одновременно бизнес столицей России. Для того, чтобы не пропустить наиболее значимые достопримечательности, обязательно посетите сайт сервиса для туристов «DostoPrim» на котором найдете подробную информацию https://dostoprim.ru/dostoprimechatelnosti-moskvy/.

Кремль – символ России

Одной из самых известных достопримечательностей города Москва является Кремль – это средневековая крепость, образовавшаяся на месте царского села. В настоящее время Кремль является резиденцией президента Российской Федерации.

На территории данного архитектурного ансамбля находится немало уникальных объектов, таких, как крупнейший в мире колокол или пушка, алмазная сокровищница, храмы и музеи.

Музеям на территории Кремля отведена особая роль – здесь можно увидеть имеющие историческое значение для России изделия из золота, серебра, драгоценных камней, коронационные и литургические одеяния, престолы, знаки власти, кареты, старинные виды вооружения.

Красная площадь Москвы

Посещение Красной площади, как правило, начинают с Александрийского парка, на территории которого расположена могила Неизвестному солдату, а также памятник князю Владимиру. Прогуливаясь по площади невозможно пройти мимо ещё нескольких особых достопримечательностей – это Мавзолей Ленина и Собор Василия Блаженного.

Собор является крупнейшим московским историческим памятником, история которого началась ещё в 16 веке, а уникальные купала, выкрашенные в сказочные цвета, ни оставят никого равнодушным.

Кроме Кремля и Красной площади, конечно же, в Москве присутствует поистине огромное количество мест для проведения культурного досуга – Театральная площадь, Китай-город, Лубянка, дом семьи Романовых, бесчисленное число парков, скверов, церквей и памятников.