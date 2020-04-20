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Эксперт рассказал, кто может стать донором крови с антителами к коронавирусу

Эксперт рассказал, кто может стать донором крови с антителами к коронавирусу

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Не все пациенты, переболевшие новым вирусом, могут стать донорами крови с антителами — достаточный уровень защиты вырабатывается не у всех граждан, сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава Научного информцентра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Титр антител — это максимальное разведение кровяной сыворотки, содержащее в своём составе специфические антитела. При этом не у всех переболевших китайской инфекцией вырабатывается достаточный защитный уровень титр к коронавирусу, отметил эксперт, а это означает, что не все выздоровевшие могут стать донорами. Кроме того, потенциальный донор проверяется на все ключевые инфекции, продолжил инфекционист. После беседы с медиком человека проверят на показатели анализа крови — они должны быть в норме.

«Потенциальный донор не должен употреблять алкоголь, у него не должно быть хронических тяжёлых заболеваний», — сообщил Викулов, добавив, что за биосовместимость отвечает более 400 факторов.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. Число пациентов с COVID-19 в стране превысило 47 тысяч.

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По материалам: pnp.ru

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