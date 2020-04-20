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Эксперт рассказал, кто первым пройдёт вакцинацию от коронавируса

Эксперт рассказал, кто первым пройдёт вакцинацию от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Медицинские сотрудники могут стать первыми в Китае, кто пройдёт вакцинацию от коронавируса нового типа в конце 2020 года, но только в случае чрезвычайных обстоятельств и плохой эпидемиологической ситуации, заявил член Китайской академии наук Гао Фу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам учёного, это возможно только при чрезвычайных обстоятельствах и никак не для обычных людей.

Гао Фу подчеркнул, что для получения вакцины для широкого применения необходимо время. По его словам, в Китае началась уже вторая фаза клинических испытаний рекомбинантной аденовирусной вакцины и первая фаза клинических тестов одной из двух инактивированных вакцин, вскоре начнутся испытания второй.

Если следовать нормальному графику, то вакцину можно будет получить к концу этого года — началу следующего, заключил Гао Фу.

О вспышке заболевания, вызванной коронавирусом нового типа СOVID-19, власти Китая сообщили в конце прошлого года. ВОЗ в марте признала вспышку пандемией. На сегодняшний день в России зафиксирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3446 человек, умерли — 405.

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По материалам: pnp.ru

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