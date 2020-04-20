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Йога-порно покорило интернет из-за карантина

Йога-порно покорило интернет из-за карантинаФото: Depositphotos

Популярность йога-порно выросла на фоне карантина, введенного во многих странах из-за пандемии коронавируса. Как отмечает портал Meaww.com, этот вид порно покорил интернет, о чем свидетельствует хотя бы то, что количество поисковых запросов секс-видео на эту тематику оказалось значительно больше, чем роликов для взрослых, связанных с другими видами спорта.

Отмечается, что за месяц американцы искали йога-порно 60,5 тысячи раз. На втором месте по популярности оказалось рестлинг-порно. Им в течение месяца жители США заинтересовались 22 тысячи раз — почти в три раза меньше, чем йогой. Третье место заняли ролики для взрослых, связанные с легкой атлетикой (9,9 тысячи запросов).

В материале уточняется, что порно на тему спорта в целом, не связанное ни с каким конкретным его видом, также обрело популярность у пользователей. За месяц ролики для взрослых о спорте и фитнесе искали 28 тысяч раз.

В марте пользователи интернета заинтересовались коронавирусным порно. Подобные ролики начали регулярно публиковаться на сайтах для взрослых. К примеру, в описании одного из них говорилось, что в ролике два пациента с коронавирусом занимаются сексом в палате на карантине. При этом некоторые видео не имели отношения к COVID-19: в их названиях коронавирус использовался только для того, чтобы привлечь зрителей.

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По материалам: lenta.ru

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