Как медь на Руси серебро заменила

Влада Некрасова

Более трех с половиной веков назад в России взамен серебряных монет начали появляться медные деньги. Это произошло 364 года назад, 20 апреля 1656 года.

В XVII веке Российское государство еще не имело собственных золотых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти материалы ввозились из-за границы. В те годы Россия вела затяжную войну с Речью Посполитой за присоединение Украины (1654-1667), и ей требовались огромные суммы на содержание армии и для продолжения войны. Но денег у государства катастрофически не хватало.

Именно тогда было принято решение о вводе в оборот медных денег — причем выпускать их решили по цене серебряных. И 20 апреля 1656 года в Москве медные деньги были пущены в оборот взамен серебряных монет. Интересный момент: налоги и старые недоимки собирались серебром, а вот жалованье и другие платежи и казны шли уже медью. Из фунта меди, стоимостью 12 копеек, стали чеканить монеты на 10 рублей.

Мелкая медная монета поначалу действительно ходила наравне с серебряными копейками. Однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились на Монетном дворе Москвы и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове, привёл к обесцениванию медных денег. К тому же их легко было подделать.

Все это повлекло за собой недоверие населения к новым деньгам и обвальную инфляцию. К 1662 году рыночная цена медных денег упала в 15 раз. И несмотря на царский указ, стоимость товаров сильно возросла, тогда как покупательная способность медной монеты всё снижалась. Положение ухудшалось с каждым днём: крестьяне отказались возить свои продукты в города, потому что не хотели получать за них ничего не стоящую медь. В Москве процветали нищета и голод.

Вследствие всего этого население оказалось неплатежеспособным. Что и привело к знаменитому «Медному бунту» — восстанию в Москве 4 августа 1662 года, в котором приняли участие «городские низы»: ремесленники, торговцы и крестьяне пригородных сел. Несмотря на беспощадное подавление бунта силами правительства, он не прошел бесследно.

В 1663 году по царскому указу чеканка медных монет была прекращена, медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты. В Москве же возобновили чеканку серебряной монеты. Медные деньги из обращения были полностью изъяты, а частным лицам было указано переплавить их в разные нужные предметы или принести в казну.