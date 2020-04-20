Какой антисептик для рук лучше защищает от коронавируса

Анастасия Иванова

Если ввести в поисковик «антисептик», вам предложат больше тысячи товаров с манящими примечаниями — новинка или бестселлер! Гарантируют ли желтые звездочки защиту от COVID-19 и как не стать жертвой маркетинга?





В первые дни эпидемии с полок мгновенно пропала не только гречка, но и санитайзеры. Маленькие баночки, которые еще вчера интересовали только педантов, вдруг стали необходимы абсолютно всем. Снова. Как в 2009 году во время пандемии свиного гриппа. Чем же вызван такой sold out?

Антисептик — лучший вариант, когда нет возможности вымыть руки с мылом. Не секрет же, что дезинфицирующие средства на спиртовой основе убивают вирусы и бактерии. Правда, антисептики с концентрацией спирта менее 62% лучше не использовать — они лишь уменьшат количество микробов, но опасность заражения останется. Минус таких «помощников» очевиден — резкий запах и сухость рук. Многие производители постарались исправить недостатки, добавив в состав смягчающий пантенол и ароматизаторы — например, запах клубники или ванили.

Давайте рассмотрим самые популярные виды антисептиков и попробуем разобраться, какие из них действительно могут защитить от COVID-19.





ГЕЛЬ, КРЕМ, СПРЕЙ ИЛИ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ?

Прежде найти санитайзер можно было абсолютно везде — от аптек до прилавков книжных магазинов, сейчас их можно заказать в интернет-магазинах. Стоит учитывать, что антисептическое средство способно уничтожать коронавирусную инфекцию только в том случае, если спирта в составе будет 60-70%.

Гелевая продукция, как правило, представлена в виде антибактериальных и антисептических средств. Первые, как и следует из названия, справляются только с бактериями. Вторые — убивают вирусы, поэтому являются более эффективными.

Больше спирта содержат спреи, а дозатор позволяет равномерно распылить средство и охватить большую площадь рук, однако запах вас вряд ли порадует. Основное преимущество антисептического спрея — отсутствие липкого эффекта. Правда, такая покупка обойдется вам дороже геля — от 150 рублей за 20 миллилитров до 800 рублей за 250 миллилитров.

Рынок гигиенических товаров также предлагает антибактериальные кремы для рук, но они помогают меньше. Известные марки антибактериальных кремов — «Дзетадерм», «Каппадерм», цена которых начинается от 100 рублей за 100 миллилитров.

Дезинфицирующие салфетки пропитаны специальным антибактериальным составом, что помогает содержать в чистоте не только руки, но и бытовые предметы — руль автомобиля, стол в офисе. А вот от COVID-19 такая салфетка все же не поможет.

А ЕСЛИ БЕЗ СПИРТА?

В составе бесспиртовых антисептиков чаще всего указан хлоргексидин. Плюсы? Ваша кожа останется мягкой и увлажненной, да и аллергия вам не грозит — такие средства пахнут очень приятно. Минусы? Хлоргексидин не убивает вирусы и споры, а лишь небольшую группу бактерий, в число которых не входит коронавирус.

Решайте сами.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Несколько часов мы провели в поисках хорошего санитайзера, и вот что из этого вышло. Главное правило — читайте отзывы и не только на сайте, где покупаете средство. Итак, на сайте Ozon одним из популярных товаров является антисептик Lafitel. «Спиртовой гель-антисептик, который заслужил популярность благодаря низкой цене и высоким дезинфицирующим свойствам. Содержит 68% спирта, глицерин и ароматизаторы» — гласит описание. Да и цена приятная — 220 рублей за 50 миллилитров вместо 390. Впрочем, до пандемии купить его можно было всего за 70 рублей.

А вот комментарии уже не радуют: «Самодельная спиртовая бурда по цене чугунного моста», «Пользоваться невозможно, запах дикий! Как у омывайки для машины».





Антисептическое средство Sanitelle — еще один популярный санитайзер за 300 рублей. Отзывов нет, но мы же помним, что проверять лучше на независимых сайтах. И вот что говорит нам, например, сервис Irecommend: «Предстоял нашей семье отдых на черноморском побережье, на котором бушевал ротавирус. Так как в основе Sanitelle как раз лежит спирт, затарилась им. В общем, возлагала на него большие надежды. А они не оправдались! Переболели все! А сын даже дважды, хотя обрабатывали все очень тщательно». Расстроились и покупать не стали.

Остановили свой выбор на Technische Trumpf — 245 рублей за 50 миллилитров. Негативных отзывов нет, рекомендовано ВОЗ, не создает липкий эффект.

По мнению коллег, к хорошим антисептикам относится немецкий Septel — представляет собой антисептическое средство пролонгированного действия и, несмотря на 65% спирта, не повреждает кожный покров. Стоимость 100 миллилитров — 200 рублей, вот только на Ozon его мы не нашли. Еще один фаворит — «Кутасепт». Этот спиртовой антисептик тоже активно используют в медицинских учреждениях.

Фото: pixabay