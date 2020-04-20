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Какой знак зодиака обходится мужчине дороже всего

Какой знак зодиака обходится мужчине дороже всего
Букеты, кафе и подарки — таков чаще всего стандартный «набор», который практикуют джентльмены при ухаживании. Но есть среди прекрасных дам и те, что считают — они достойны гораздо большего.

 

5 МЕСТО — ЛЕВ

Не получится, будучи рядом с женщиной- Львом, экономить. И дело не в том, что представительница этого знака зодиака чрезвычайно требовательна, просто у нее все «по полочкам», а значит, придется соответствовать. Экономия — понятие абстрактное для семейной пары со Львом. Но, когда вы будете своими глазами видеть всю красоту вокруг и уют, поймете, что все оправдано, а вам очень повезло.

4 МЕСТО — КОЗЕРОГ

Эти женщины, по сути своей, склонны к красоте во всем: в обстановке, одежде, внешнем виде. Они думают о суммах в последнюю очередь. Готовы бросить на алтарь красоте все, что у них есть. Порой случаются даже «перегибы», которые мужчинам кажутся краем, но придется смириться. Помните, что в конце-концов это ваша любимая женщина!

3 МЕСТО — ОВЕН

Траты Овнов связаны в первую очередь не с материальным миром, а с духовным. А здесь есть очень важный нюанс: если дело касается выставки, то, купив билет, можно потратиться разумно. А что делать, если она хочет путешествовать, обретая все больше вдохновения и внутренней гармонии? Здесь очень важно быть, что называется «на одной волне». В таком случае вы не ощутите бремя больших трат, а вместе с удовольствии будете проводить время.


2 МЕСТО — СКОРПИОН 

Безупречный вкус Скорпиона обязывает! Мебель — не только для того, чтобы на ней спать. Лампа — в первую очередь роскошный предмет интерьера. Одежда — отдельный мир, который должен играть красками, качеством и стилем. Это вы услышите от женщины-Скорпиона, и она будет непреклонна. При этом самостоятельность и независимость Скорпионов позволяют им всегда придерживаться своих позиций — вопреки всему! Что ж... Придется смириться.


1 МЕСТО — ВЕСЫ

Очень интересный знак зодиака. А все потому, что его представители склонны к накопительству. Это касается как экономической части общего бюджета, так и личная интересов. И если по части семейной копилки, накопительство звучит со знаком «+», то вот по части личного ене все так просто. 
Она способна приобрести всю линию косметики или одежды определенного бренда, или туфли всех цветов. При этом способна менять свои пристрастия. Вам же остается только задуматься: как суметь купить все и сразу!

Фото: Pixabay

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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