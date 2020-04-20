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Калягин попросил власти поддержать театры

Калягин попросил власти поддержать театры
Российские театры, государственные и негосударственные, нуждаются в поддержке властей, налаженная после пандемии жизнь будет неполноценной без них, говорится в обращении председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, опубликованном на сайте СТД,

"Я обращаюсь ко всем властным структурам, к министерству культуры России, ко всем региональным министерствам культуры, к департаментам культуры. Уважаемые друзья! Очень прошу вас: не забудьте о поддержке театров! Пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры. А угроза вполне реальная. Еще хочу сказать особо, что в поддержке нуждаются не только государственные и муниципальные театры, но и негосударственная сеть. Им сегодня тяжелее, ведь их финансовое благополучие целиком зависит от проданных билетов. Надо найти способ помочь им", - говорится в обращении.

Калягин подчеркнул, что театры, несмотря на временное закрытие, не бездействуют и продолжают встречаться со зрителем в онлайн-пространстве. Спектакли и другие программы, которые транслируют сегодня театры, востребованы миллионами зрителей, отметил он.


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# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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