Количество предварительно заразившихся коронавирусом в больнице Екатеринбурга увеличилось до 91

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Число медработников и пациентов, предварительно заразившихся коронавирусом в больнице Екатеринбурга, увеличилось до 91, сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

«По предварительной информации, подтверждён 91 случай заражения, из них — 16 работников больницы, 75 — пациентов. Стационар в настоящее время уже закрыт на карантин, проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Производится плановая выписка незаражённых COVID-2019 пациентов», — сообщила пресс-служба аппарата полпредства.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на брифинге заявил, что по ситуации проводится расследование, установлено, что основной причиной стали действия среднего медицинского персонала. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что городскую больницу №1 в Екатеринбурге закрыли на карантин после того, как у 78 пациентов и врачей предварительно подтвердился коронавирус.

В Свердловской области на сегодня зарегистрировано 149 случаев коронавируса, 55 человек выздоровели, один умер.

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